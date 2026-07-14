Hoy puedes comprar un Google Pixel muy rebajado, pero yo no dudaría mucho en hacerlo porque estará de oferta unas pocas horas

MediaMarkt ha vuelto a lanzar un buen chollo en su sección de Ofertas del Día, y es que hasta mañana 15 de julio a las 09:00 horas podremos comprar el Google Pixel 10a por un precio de 449 euros en lugar de 549 euros. El descuento quizás no suene muy llamativo, pero hablamos del precio más bajo que ha tenido el móvil en la tienda hasta la fecha. Eso sí, ahora mismo PcComponentes lo tiene incluso más barato: por 439,99 euros, su nuevo precio mínimo histórico.

Vuelve a su precio más bajo hasta la fecha

Por debajo de los 500 euros podemos encontrar una enorme cantidad de móviles, pero pocos son como el Google Pixel 10a. Se trata de un smartphone compacto que monta una pantalla pOLED de 6,3 pulgadas, y que resulta atractivo por su parte trasera porque el módulo de cámaras no sobresale (algo que no es nada habitual actualmente).

Las cámaras están bastante bien para un móvil que se mueve por este precio, ofreciendo buenos resultados gracias a la fotografía computacional. Además, si hablamos de software este móvil estará actualizado durante siete años, por lo que no se quedará obsoleto dentro de poco tiempo.

Por otro lado, a nivel interno viene con el chip Tensor G4 de Google que, pese a no ser el más potente, ofrece un buen rendimiento en todo momento. También cabe mencionar que este móvil soporta una carga rápida de 30W y que, en MediaMarkt, está disponible al mismo precio en sus cuatro colores: obsidiana, gris niebla, lavanda y frambuesa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del google pixel 10a hoy ✅ LO MEJOR Su formato : no solo por ser compacto, sino también por contar con un módulo de cámaras que no sobresale por la parte trasera.

: no solo por ser compacto, sino también por contar con un módulo de cámaras que no sobresale por la parte trasera. El software, que estará actualizado durante siete años. ❌ LO PEOR Su configuración de almacenamiento , ya que únicamente cuenta con 128 GB.

, ya que únicamente cuenta con 128 GB. Repite el mismo procesador que vimos en la generación anterior. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil que cuente con unas buenas cámaras, pero que no sea excesivamente caro y que además vaya a estar actualizado durante muchos años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a guardar muchas fotos, vídeos y archivos en local y no cuentas con servicios en la nube, ya que los 128 GB se te quedarán cortos más pronto que tarde.

También te puede interesar

Funda de Google Pixel 10a - Fabricada para el Pixel 10a con plástico Reciclado, Carga sin impedimentos, Probada contra caídas - Lavanda Hoy en Amazon — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Spigen Glas.tR EZ Fit Pro Protector Pantalla para Google Pixel 10a, 2 Unidades, Instalación Fácil, Alta Definicion, Dureza 10H+ Hoy en Amazon — 22,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Google

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados