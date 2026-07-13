HOY SE HABLA DE

Hoy PcComponentes tiene, probablemente, la NVIDIA RTX 5080 con mejor precio del mercado: esta con 16 GB de VRAM y triple ventilador

Una oferta de los PcDays, que han ampliado fechas varios días más

Nvidia Rtx 5080 Oferta Pccomponentes
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Carlos Castillo

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El mercado del hardware en general y gaming en particular no pasa por su mejor momento. Sobre todo, si entran en juego componentes como la memoria RAM o los SSD, que son los principales afectados de la crisis de precios que llevamos viviendo desde hace varios meses. Cuando se trata de tarjetas gráficas, sin embargo, la cosa cambia (para bien). E incluso en esta tormenta de stock y precios por las nubes, encontramos ofertas tan interesantes como la de esta RTX 5080: en PcComponentes, por 1.149,90 euros.

Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4

Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4

PVP en PcComponentes — 1.149,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una de las mejores tarjetas gráficas para jugar, ideal para 4K y más de 60 FPS

Palit Oferta

Con motivo de los PcDays, campaña de rebajas que PcComponentes ha ampliado varios días más, ahora podemos hacernos con la que probablemente sea la NVIDIA RTX 5080 más económica del momento. Porque la encontramos rebajada a esos 1.149,90 euros, mientras que el resto de modelos (tanto en PcComponentes como en otras tiendas) de RTX 5080 superan (a veces por bastante) los 1.200 euros.

A pesar de ser estar rebajada, se trata de una GPU cara y únicamente merece la pena su compra si vamos a sacarle el máximo partido. Esto es: jugar a 4K y más de 60 FPS, priorizando una calidad gráfica alta o ultra. En caso de que no, opciones como la RTX 5070 (de la que encontramos algunos modelos rondando los 600 euros, casi la mitad) son la mejor alternativa.

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Hablamos de la Palit GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4. Un ensamble de esta conocida marca de hardware gaming que cuenta con tres ventiladores, un diseño llamativo y cuatro puertos (tres DisplayPort y un HDMI). Con 16 GB de memoria VRAM GDDR7 y compatibilidad con las últimas versiones de DLSS, dos aspectos clave para alargar su vida útil y no tener que actualizar a corto plazo.

⚡ EN RESUMEN: oferta Palit GeForce RTX 5080 GamingPro

 LO MEJOR

  • Su potencia, que permite exprimir prácticamente cualquier videojuego actual
  • Un buen precio teniendo en cuenta el resto de NVIDIA RTX 5080 disponibles (e incluso rebajadas)

❌ LO PEOR

  • Nuevamente, su precio que no es apto para todos los bolsillos, sobre todo si no se le saca el máximo partido
  • No es la mejor GPU del mercado y, si estiras el presupuesto, puedes ir a por la NVIDIA RTX 5090

💡 CÓMPRALA SI... buscas una GPU de gama alta, muy potente y compatible con DLSS al mejor precio

⛔ NO LA COMPRES SI... no juegas en 4K ni necesitas texturas en ultra. En ese caso, existen opciones mucho más económicas

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