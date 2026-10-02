Hoy MediaMarkt tiene un chollo en portátil gaming difícil de superar: RTX 5070, Ryzen 7 y 32 GB de RAM, con doble descuento

En los últimos meses hay que pensarse mucho la compra de cualquier PC de sobremesa o portátil, gaming o no. Porque la crisis de la RAM sigue escalando semana tras semana y los precios del hardware no dejan de subir, encareciendo todo lo que tocan a su paso. Por eso, resulta casi más importante que nunca encontrar una buena oferta si no nos queda más remedio que enfrentarnos a dicha compra.

En este sentido, hay una nueva Fiesta de Ofertas Prime al caer en Amazon y el Black Friday está a la vuelta de la esquina: dos de los mejores momentos del año para conseguir buenas rebajas. Pero gracias a MediaMarkt no hace falta esperar a entonces para aprovechar un buen chollo en portátil gaming: este Gigabyte, rebajado a 1.189,15 euros, es un gran ejemplo.

Con un hardware muy equilibrado para jugar

En estos momentos, MediaMarkt está celebrando una campaña de descuento adicional comprando a través de su aplicación, gracias a la que obtenemos un 15% de ahorro extra a la oferta originalmente aplicada en muchos productos. Lo que, en el caso de este portátil, se traduce en un doble ahorro que hace que parta de un PVP de 1.749 euros y se alcance ese buenísimo precio final de menos de 1.200 euros.

Nada mal para tratarse del Gigabyte A16 3WH. Nomenclatura que no dice demasiado, pero que se entiende mejor fijándonos en el hardware que encierra: una NVIDIA RTX 5070, el Ryzen 7 260, 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Todo, junto a una pantalla de 16 pulgadas a 1080p y 165 Hz. No incluye sistema operativo, eso sí.

Esta selección de componentes se traduce en un genial rendimiento en videojuegos, donde alcanzar los 60 FPS o más usando el DLSS no será un problema en prácticamente ningún caso. Sólo un detalle a tener en cuenta: la campaña del 15% de descuento en app tiene duración limitada y sólo estará disponible hasta mañana a primera hora.

⚡ EN RESUMEN: oferta portátil gigabyte a16 mediamarkt ✅ LO MEJOR Doble descuento que lo deja a un muy buen precio

que lo deja a un muy buen precio Muy potente, ideal para superar sin problemas los 60 FPS mientras juegas ❌ LO PEOR No es el mejor momento para comprar hardware y probablemente, antes (o después) saldría más barato

y probablemente, antes (o después) saldría más barato Viene sin sistema operativo 💡 CÓMPRALO SI... buscas una buena oferta en portátil gaming en plena crisis de la RAM ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa: este Black Friday puede haber mejores ofertas

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