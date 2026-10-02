El nuevo Kindle ya está disponible y parte de los 154,99 euros. El anterior tiene un descuentazo y sale casi por la mitad: 89,90 euros

Amazon acaba de renovar parte de su familia de lectores electrónicos Kindle, con tres nuevos modelos: básico, Paperwhite y Colorsoft. Lo hace poco después de subir el PVP de la anterior generación, que desde hace unas pocas semanas resulta más cara debido al encarecimiento de los componentes. Y tanto si queremos hacernos con uno de estos nuevos lectores como con alguno de los anteriores, el desembolso a realizar supera los 100 euros y, además, se acerca (e incluso supera) los 200.

Sin embargo, por tiempo limitado hasta el 12 de octubre o hasta que se agoten las existencias (lo que antes suceda), Amazon tiene rebajado el Kindle básico de la pasada generación a un precio como para no dejar escapar: 89,90 euros, disponible en dos colores y sin publicidad.

Nuevo Amazon Kindle de última generación sin publicidad Hoy en Amazon — 174,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con pantalla de 6 pulgadas que se ilumina para leer a oscuras

El nuevo Kindle básico parte de los 154,99 euros en su versión con publicidad, costando 20 euros más si decidimos eliminarla. Pues bien, si priorizamos el ahorro y no consideramos suficientes las novedades de esta nueva generación como para pagar el doble, el anterior modelo (que ahora sale por la mitad en idéntica configuración sin publicidad) por apenas 90 euros es una ganga como para no dejar escapar.

Si lo que buscamos es un lector electrónico sencillo y económico, con gran autonomía y luz integrada que nos permita leer a oscuras, entonces probablemente nos baste con el modelo anterior de Kindle, con su actual rebaja. Porque las diferencias respecto al nuevo modelo no son demasiado radicales.

En esencia: apertura de libros un 30% más rápido, un diseño ligeramente más fino y ligero, una pantalla sin desnivel respecto al marco, nueva gama de colores y el botón de encendido y apagado, que pasa de la zona inferior a la derecha. Sin olvidarnos, claro, de una batería sustituible con la que adaptarse a la normativa europea.

⚡ EN RESUMEN: oferta kindle básico de anterior generación ✅ LO MEJOR Su precio , que es la mitad de lo que cuesta el nuevo modelo en su versión sin publicidad

, que es la mitad de lo que cuesta el nuevo modelo en su versión sin publicidad Suficiente para muchos lectores: gran autonomía, pantalla con luz y compacto ❌ LO PEOR Ahora no es es el último modelo

Subió su PVP hace algunas semanas 💡 CÓMPRALO SI... buscas el mejor precio posible en un Kindle ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres lo último de lo último

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Imágenes | Amazon

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