Honor tiene un móvil que me interesa mucho. Principalmente por su batería, pero ahora también porque la marca regala unos auriculares

Sólo he tenido un móvil de Honor y, a modo de curiosidad, me tocó en un sorteo hace ya muchos años. El Honor 9 me encantó —venía de un Sony Xperia Z Ultra y el formato era completamente diferente—, pero los años pasaron y en un periodo tan turbulento como el del veto de Donald Trump hacia Huawei decidí apostar por otra marca.

Desde entonces he visto con buen ojo las novedades de Honor, y en esta generación en particular hay un móvil que me ha interesado por su relación calidad-precio. Se trata del Honor 400 Lite, un móvil de gama media que podemos encontrar en la tienda oficial por 269 euros aplicando un cupón. Además, incluye unos auriculares Bluetooth Earbuds S7 gratis.

Un móvil Honor con auriculares gratis

El Honor 400 Lite es un móvil de gama media que destaca en algunos apartados, sobre todo en lo relacionado con la autonomía. Hablamos de un smartphone que, además, monta un buen panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits.

En su interior nos encontramos con el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una buena configuración para un móvil que se encuentra a este precio. Además, viene con un doble altavoz estéreo e incluye lector de huellas en pantalla.

Por otro lado, su sistema operativo es MagicOS 9 (basado en Android 15), cuenta con NFC y también con Dual SIM (con eSIM). Además, por la parte frontal nos encontramos una cámara de 16 MP, mientras que por la parte trasera tenemos un sensor principal de 108 MP y un gran angular de 5 MP.

