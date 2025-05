Si hay unos auriculares Bluetooth que compraría por su diseño son estos de JBL. Su batería dura hasta 48 horas y están de oferta

No suelo guiarme por el diseño a la hora de comprar unos auriculares Bluetooth, pero hay excepciones que me han entrado tanto por los ojos que he considerado comprarlos. Los JBL Tune Beam Ghost 2 son uno de ellos y ahora se pueden encontrar en Amazon de oferta por 79,99 euros.

Unos auriculares que no sólo destacan por su diseño

Los JBL Tune Beam Ghost 2 son unos auriculares Bluetooth que, en primer lugar, destacan por su particular diseño con un acabado translúcido, por lo que se puede ver la electrónica de su interior, tanto la de los auriculares como la del estuche de carga.

Pero no sólo son unos auriculares Bluetooth bonitos, también cuentan con características de lo más interesantes. Si tenemos en cuenta el estuche de carga, la batería ofrece una autonomía de hasta 48 horas de uso. También disponen de cancelación activa de ruido adaptativa y ofrecen certificación IP54 con resistencia al agua y al polvo.

Por otro lado, los JBL Tune Beam Ghost 2 incorporan drivers dinámicos de 10 mm, ofreciendo de esta forma una buena potencia y calidad de audio. Además, la tecnología JBL Spatial ofrece un sonido más envolvente independientemente de que se escuche música o se reproduzca un vídeo.

