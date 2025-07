Hace un año compré esta mochila (que ahora está en oferta). Caben tantas cosas que ya casi nunca utilizo mi maleta

Nunca me ha gustado demasiado llevar la maleta cuando voy de viaje porque ocupan mucho espacio y a veces los viajes que he hecho han sido de muy pocos días. Para ello, hace un año decidí comprar una de esas mochilas que tanto se promocionan en las que, en teoría, cabe de todo, aunque no quise comprar cualquier cosa. Decidí apostar por la Tomtoc de 40 litros: cuesta 89,99 euros, pero con el cupón P9X3IICV baja hasta los 80,99 euros. Ya os adelanto que la mochila vale lo que cuesta.

Una mochila que me acompaña a todos los viajes

Vayamos al grano: ¿cuántas cosas caben en la mochila? Lo cierto es que bastantes, aunque evidentemente depende de lo que queramos llevar. Si estamos en verano, que la ropa ocupa menos espacio, a mí me ha dado para una semana entera, incluso llevándome algunos dispositivos como un ordenador portátil, una tablet y la Nintendo Switch. Realmente no son 40 litros aunque la marca lo venda como tal, pero sí que caben bastantes cosas.

En invierno, la cosa cambia. Al llevar sudaderas y alguna que otra cazadora o chaqueta, puede dar para cuatro o cinco días. Para tenerlo todo organizado, junto a la mochila, llevo siempre este juego de organizadores Amazon Basics para colocar la ropa y los cargadores. Queda todo muy organizado y se puede aprovechar mejor el espacio.

En cuanto a la mochila, es cierto que es cara, pero también de una muy buena calidad. Tiene su propio bolsillo (es el más grande) para colocar la ropa y otro que está orientado a colocar un ordenador portátil de hasta 17 pulgadas, una tablet y cables o cargadores —desde este bolsillo también se puede acceder al bolsillo de la ropa por si necesitas coger algo de forma puntual—. Incluye un par de bolsillos más para documentación, aunque uno de ellos antes lo utilizaba para colocar unos auriculares de diadema y un eReader.

En la parte trasera incluye una correa para colocar la mochila en una maleta y viene con un par de asas en la parte superior y en un lateral. Incluye correas para ajustar la mochila y que ocupe menos espacio y la parte de atrás está acolchada, ofreciendo una comodidad muy buena. Incluso viene con una correa para ajustarla al pecho y así distribuir la carga, algo que es bastante útil.

La mochila es grande, pero no demasiado como para que ocupe demasiado espacio. La he utilizado en la mayoría de viajes de este último año, que no han sido pocos, sustituyendo a mi maleta en prácticamente todas las ocasiones, ya sea en viajes de dos o tres días o en aquellos de cinco o siete días. Es cara, pero también lo suficientemente buena tanto por lo que ofrece como por su calidad. De hecho, me ha gustado tanto que desde entonces he comprado otros productos de la marca.

