Galaxy S25 con 256 GB (casi) a mitad de precio: esta oferta flash solo durará unas horas

Aunque cada vez tenemos móviles más grandes, todavía hay muchos usuarios que prefieren tener un teléfono compacto. Hay muy buenas opciones si eres una de esas personas, especialmente si estás buscando un móvil de gama alta. Amazon ha lanzado hoy por sorpresa un descuentazo para el Galaxy S25: pasa a costar 568,20 euros en su versión de 256 GB, su precio mínimo histórico. Aunque eso sí, es una oferta que probablemente no dure demasiado.

Un móvil compacto y de gama alta a un precio brutal

El Galaxy S26, su sucesor, salió a principios de este año, por lo que todavía es difícil encontrarlo con un descuento similar. No hay un salto enorme entre ambos dispositivos, por lo que el Galaxy S25 sigue siendo un gran móvil este 2026, especialmente si lo que buscas es un teléfono Android potente, duradero y compacto sin necesidad de gastar una fortuna. Y eso es justo lo que nos permite esta oferta de Amazon.

Este Galaxy S25 lleva en su interior uno de los mejores procesadores Android que hay, como es el Snapdragon 8 Elite. Además, trae 12 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB, por lo que podemos esperar que nos rinda de forma sobresaliente durante muchos años. Llegó a las tiendas con siete años de actualizaciones garantizadas y, aunque ya haya “consumido” uno, todavía quedan muchos por delante.

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Su pantalla, que es de 6,2 pulgadas y tiene resolución Full HD+, cuenta con un muy buen nivel de calidad de imagen y 120 Hz. Es cierto que su batería no tiene mucha capacidad ni carga rápida (4.000 mAh y 25 W por cable, respectivamente), pero Samsung optimiza muy bien sus dispositivos. Y para terminar, cuenta con un sistema de triple cámara que rinde bien en prácticamente cada escenario.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s25 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Un Galaxy S25 por menos de 570 euros es una cosa que no se ve todos los días. A este precio es una opción top si buscas un móvil de gama alta.

Un Galaxy S25 por menos de 570 euros es una cosa que no se ve todos los días. A este precio es una opción top si buscas un móvil de gama alta. Compacto y con un hardware muy duradero: Es un móvil compacto con un gran procesador y una buena cantidad de memoria RAM. Eso, unido a sus años de actualizaciones, nos permitirá usarlo durante muchos años. ❌ LO PEOR Su autonomía no es una maravilla: Sus 4.000 mAh quedan lejos de las cifras que ya estamos viendo en otros móviles de fabricantes chinos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil compacto y de gama alta que se duradero sin necesidad de gastar una fortuna. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje el Galaxy S26 de precio o buscas una alternativa con mucha más autonomía.

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