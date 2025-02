Este es el Todo en Uno que tu escritorio necesita para trabajar ahorrando espacio

¿Tienes un escritorio con poco espacio y estás buscando un ordenador de sobremesa pero no quieres que te reste mucho sitio? Entonces, este All in One Acer Aspire C24-1300 es una buena solución, incluso para tener los cables ordenados. Ahora, en Amazon está rebajado y lo puedes comprar por 503,90 euros.

Acer Aspire C24-1300 All in One - Monitor 23.8" FullHD Hoy en Amazon — 503,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un ordenador versátil con el que trabajar de forma productiva

Un ordenador “All in One” es la opción perfecta para quienes quieren un escritorio limpio sin renunciar a un equipo potente. Es decir, no tendrás la típica torre ni líos de cables, algo que si eres maniático del orden agradecerás enormemente.

Este equipo monta un procesador AMD Ryzen 5 73520U, acompañado de una RAM de 16 GB y un almacenamiento SSD de 512 GB, espacio de sobra para todos los programas y archivos necesarios para poder trabajar o estudiar. Viene con Windows 11 Home y también teclado y ratón.

Su pantalla es de 23,8 pulgadas y ofrece resolución Full HD y de su diseño destaca que es minimalista y elegante, con marcos delgados. En cuanto a conectividad, cuenta con múltiples puertos USB, salida HDMI, Bluetooth, WiFi de alta velocidad y conectores para auriculares y micrófono.

Otros All in One que te pueden interesar

HP All-in-One 24-cr0010ss - Ordenador de sobremesa de 23,8" FHD Hoy en Amazon — 799,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ASUS A3402WVAK-WPC135W - Sobremesa Todo en uno 23.8" Full HD Hoy en Amazon — 749,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Freepik y Acer

En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2024: consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores portátiles gaming: cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros