Este proyector de 130 pulgadas es barato, pero también muy completo: cuenta con Google TV e incorpora altavoces

Actualmente podemos encontrar proyectores que ofrecen una buena relación calidad-precio. No es necesario realizar un gran desembolso para tener algo decente, e incluso algunos de ellos son inteligentes. Hoy Powerplanet tiene una oferta especialmente interesante en el Wanbo Vali 1 Pro, un proyector que se puede comprar por 279 euros.
Wanbo Vali 1 Pro
Un proyector con Google TV
El Wanbo Vali 1 Pro es un proyector que destaca principalmente por su software, ya que viene con el sistema operativo Google TV. Esto permite, sobre todo, descargar un enorme surtido de apps, como es el caso de las plataformas de streaming. De hecho, según menciona la propia tienda, ofrece Google TV nativo con Netflix en Full HD certificado.
También es importante mencionar que este proyector es capaz de ofrecer un tamaño de proyección de entre 40 y 130 pulgadas, aunque nuestra recomendación es quedarse en las 120 pulgadas para tener una mejor calidad de imagen. Además, ofrece un brillo de 900 lúmenes ANSI, una cifra más que suficiente para ver contenido dentro de casa.
Por otro lado, el proyector también viene con altavoces incorporados, que ofrecen una potencia de 12W y compatibilidad con Dolby Audio. Además, permite conectar otros dispositivos a través de WiFi, Bluetooth, USB o un puerto Jack de 3,5 milímetros.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Wanbo Vali 1 Pro hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres un proyector con el que puedas acceder a plataformas como Netflix sin necesidad de utilizar dispositivos externos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un proyector que te permita ver contenido en exteriores o dentro de casa con mucha iluminación, ya que los 900 lúmenes ANSI se quedan cortos.
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Imágenes | Wanbo
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