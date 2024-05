Esta silla de escritorio superventas de IKEA te permite adoptar la mejor postura al trabajar y olvidar los problemas de espalda

Tras la pandemia, son muchas las personas que trabajan desde casa. Si estás equipando tu espacio de trabajo y quieres tener una buena silla, IKEA tiene una superventas que es muy cómoda. Se trata de la silla de escritorio MARKUS que, ahora, ha bajado su precio hasta los 159 euros.

MARKUS Silla de trabajo PVP en IKEA — 159,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar silla de escritorio MARKUS al mejor precio

El precio anterior que esta silla de trabajo de IKEA tenía era de 179 euros, aunque ahora la multinacional sueca la tiene disponible por 159 euros. Esto supone llevártela con un descuento de 20 euros, que te pueden venir muy bien para comprar otro accesorio para tu espacio de teletrabajo.

Como ya hemos dicho, esta es la silla de escritorio más vendida en IKEA y cuenta con 10 años de garantía. Ha sido diseñada por Henrik Preutz y es ergonómica y cuenta con muchas funciones para que así puedas adaptarla a tu cuerpo.

Por ejemplo, puedes regular la altura del asiento, para así tener colocadas la espalda y las piernas en un ángulo de 90º. También cuenta con un mecanismo de inclinación sincronizado que permite que la silla se mueva contigo. Esto mejora la circulación y te ayudará a recargar las pilas durante tu jornada laboral.

Esta silla de trabajo cuenta con una función de seguridad que bloquea las ruedas cuando no estás sentado y la mantiene en su sitio cuando te levantas. Por último, las ruedas han sido diseñados. Para que te puedas mover con facilidad tanto en suelos duros como en moquetas y suelos desnivelados.

