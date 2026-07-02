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Esta PS5 Slim Digital (que MediaMarkt liquida en su outlet) es ahora la compra más inteligente tras el adiós de Sony al formato físico

El modelo de PS5 sin lector de discos se convierte en la elección económica ideal de cara a futuro

Ps5 Sin Lector Discos Fisicos Oferta
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Carlos Castillo

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La producción de juegos en formato físico para videoconsolas PlayStation será historia a partir de enero de 2028, tal y como anunció ayer Sony en un breve comunicado. Desde ese momento, cualquier lanzamiento para el catálogo de estas consolas llegará únicamente en formato digital, de modo que los lectores de discos (tanto el que incluyen algunas PS5 de serie, como el que podemos adquirir por separado) tienen los días contados. Un escenario en el que los modelos Digitales (como esta Slim a 509,15 euros) resultan especialmente interesantes.

Playstation 5 Slim Digital

Playstation 5 Slim Digital

PVP en Outlet de MediaMarkt — 509,15 Amazon — 579,99 PcComponentes — 608,00
Reacondicionados
Back Market — 539,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ahorrarse lo máximo comprando PS5 Digital (o PS5 Pro) tiene más sentido que nunca

Ps5 Slim Digital Oferta

El fin del formato físico es un nuevo mazazo para una comunidad de jugadores que, además, ha vivido varias subidas oficiales del PVP de las principales consolas de la actual generación, con PlayStation 5 entre ellas: desde hace apenas tres meses, PS5 Slim Digital sale por 599,99 euros, PS5 Slim Estándar cuesta 649,99 euros y el modelo Pro se queda en 899,99 euros. Un contexto que no invita demasiado a comprar.

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Sin embargo, si a pesar de todo nos sigue interesando hacernos con una PlayStation 5, a día de hoy, en julio de 2026, la compra inteligente en relación calidad precio pasa exclusivamente por un modelo: PS5 Slim Digital, si la encontramos rebajada. Y precisamente ahora, MediaMarkt está liquidando varias unidades de exposición en su outlet por casi 100 euros de lo que costarían nuevas.

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Sin duda, esta es la oferta más recomendable en estos momentos si queremos gastar lo mínimo y, al mismo tiempo, miramos a futuro. Porque nos ahorramos un buen pellizco respecto a lo que pagaríamos por una PS5 Slim con un lector de discos que más pronto que tarde se nos quedará obsoleto. No tanto para juegos actuales, sino para los lanzamientos que están por venir, como 'GTA VI'.

⚡ EN RESUMEN: oferta ps5 slim digital

 LO MEJOR

  • Su precio, que supone casi 100 euros de ahorro respecto a su nuevo PVP
  • No tiene lector de discos pero no lo echaremos en falta a partir de 2028

❌ LO PEOR

  • Sale más cara que lo que costaba de salida, a finales de 2020 (incluso con rebaja)
  • Si ya contamos con un buen catálogo de títulos físicos no podremos sacarles partido con este modelo

💡 CÓMPRALA SI... buscas buen precio y quieres anticiparte al fin de los juegos en forma de discos

⛔ NO LA COMPRES SI... a pesar de todo, quieres contar con lector de discos

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Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, Sony

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