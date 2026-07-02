Esta PS5 Slim Digital (que MediaMarkt liquida en su outlet) es ahora la compra más inteligente tras el adiós de Sony al formato físico

La producción de juegos en formato físico para videoconsolas PlayStation será historia a partir de enero de 2028, tal y como anunció ayer Sony en un breve comunicado. Desde ese momento, cualquier lanzamiento para el catálogo de estas consolas llegará únicamente en formato digital, de modo que los lectores de discos (tanto el que incluyen algunas PS5 de serie, como el que podemos adquirir por separado) tienen los días contados. Un escenario en el que los modelos Digitales (como esta Slim a 509,15 euros) resultan especialmente interesantes.
Playstation 5 Slim Digital
Ahorrarse lo máximo comprando PS5 Digital (o PS5 Pro) tiene más sentido que nunca
El fin del formato físico es un nuevo mazazo para una comunidad de jugadores que, además, ha vivido varias subidas oficiales del PVP de las principales consolas de la actual generación, con PlayStation 5 entre ellas: desde hace apenas tres meses, PS5 Slim Digital sale por 599,99 euros, PS5 Slim Estándar cuesta 649,99 euros y el modelo Pro se queda en 899,99 euros. Un contexto que no invita demasiado a comprar.
Sin embargo, si a pesar de todo nos sigue interesando hacernos con una PlayStation 5, a día de hoy, en julio de 2026, la compra inteligente en relación calidad precio pasa exclusivamente por un modelo: PS5 Slim Digital, si la encontramos rebajada. Y precisamente ahora, MediaMarkt está liquidando varias unidades de exposición en su outlet por casi 100 euros de lo que costarían nuevas.
Sin duda, esta es la oferta más recomendable en estos momentos si queremos gastar lo mínimo y, al mismo tiempo, miramos a futuro. Porque nos ahorramos un buen pellizco respecto a lo que pagaríamos por una PS5 Slim con un lector de discos que más pronto que tarde se nos quedará obsoleto. No tanto para juegos actuales, sino para los lanzamientos que están por venir, como 'GTA VI'.
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⚡ EN RESUMEN: oferta ps5 slim digital
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... buscas buen precio y quieres anticiparte al fin de los juegos en forma de discos
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⛔ NO LA COMPRES SI... a pesar de todo, quieres contar con lector de discos
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Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, Sony
En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos
En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka
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