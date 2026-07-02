Esta PS5 Slim Digital (que MediaMarkt liquida en su outlet) es ahora la compra más inteligente tras el adiós de Sony al formato físico

La producción de juegos en formato físico para videoconsolas PlayStation será historia a partir de enero de 2028, tal y como anunció ayer Sony en un breve comunicado. Desde ese momento, cualquier lanzamiento para el catálogo de estas consolas llegará únicamente en formato digital, de modo que los lectores de discos (tanto el que incluyen algunas PS5 de serie, como el que podemos adquirir por separado) tienen los días contados. Un escenario en el que los modelos Digitales (como esta Slim a 509,15 euros) resultan especialmente interesantes.

Ahorrarse lo máximo comprando PS5 Digital (o PS5 Pro) tiene más sentido que nunca

El fin del formato físico es un nuevo mazazo para una comunidad de jugadores que, además, ha vivido varias subidas oficiales del PVP de las principales consolas de la actual generación, con PlayStation 5 entre ellas: desde hace apenas tres meses, PS5 Slim Digital sale por 599,99 euros, PS5 Slim Estándar cuesta 649,99 euros y el modelo Pro se queda en 899,99 euros. Un contexto que no invita demasiado a comprar.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Sin embargo, si a pesar de todo nos sigue interesando hacernos con una PlayStation 5, a día de hoy, en julio de 2026, la compra inteligente en relación calidad precio pasa exclusivamente por un modelo: PS5 Slim Digital, si la encontramos rebajada. Y precisamente ahora, MediaMarkt está liquidando varias unidades de exposición en su outlet por casi 100 euros de lo que costarían nuevas.

Sin duda, esta es la oferta más recomendable en estos momentos si queremos gastar lo mínimo y, al mismo tiempo, miramos a futuro. Porque nos ahorramos un buen pellizco respecto a lo que pagaríamos por una PS5 Slim con un lector de discos que más pronto que tarde se nos quedará obsoleto. No tanto para juegos actuales, sino para los lanzamientos que están por venir, como 'GTA VI'.

⚡ EN RESUMEN: oferta ps5 slim digital ✅ LO MEJOR Su precio , que supone casi 100 euros de ahorro respecto a su nuevo PVP

, que supone casi 100 euros de ahorro respecto a su nuevo PVP No tiene lector de discos pero no lo echaremos en falta a partir de 2028 ❌ LO PEOR Sale más cara que lo que costaba de salida , a finales de 2020 (incluso con rebaja)

, a finales de 2020 (incluso con rebaja) Si ya contamos con un buen catálogo de títulos físicos no podremos sacarles partido con este modelo 💡 CÓMPRALA SI... buscas buen precio y quieres anticiparte al fin de los juegos en forma de discos ⛔ NO LA COMPRES SI... a pesar de todo, quieres contar con lector de discos

También te puede interesar

PlayStation Unidad de Disco para Consolas PS5 Digital Edition Hoy en Amazon — 113,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Playstation 5 Slim Hoy en Amazon — 649,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka