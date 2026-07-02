PcComponentes rebaja este aire acondicionado portátil de ventana: se instala sin obras y sirve incluso para viajes en caravana

El verano es la época favorita para los amantes de las camper, las caravanas y las acampadas. Sin embargo, cuando el termómetro se dispara, el interior de estos vehículos puede convertirse en un auténtico horno en cuestión de minutos. Los aires acondicionados tradicionales para caravanas suelen ser carísimos, pesados y requieren una instalación fija compleja.

Para solucionar este problema, hay soluciones como el Origial AirFeel Caravan 700, un modelo de aire acondicionado portátil diseñado específicamente para el nomadismo y que destaca por su sistema de doble bloque sin instalación. Ahora está rebajado en PcComponentes a 429 euros.

Origial Airfeel Caravan 700 Aire Acondicionado Portátil de Ventana 700 Frigorías PVP en PcComponentes — 429,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un aire ideal para campistas sin molestos tubos

La mayoría de los aires acondicionados portátiles convencionales (los famosos pingüinos) obligan a sacar un tubo grueso por la ventana entreabierta, lo que deja entrar el aire caliente de la calle y arruina la eficiencia. El AirFeel Caravan 700 de Origial rompe con este esquema utilizando un diseño de doble unidad o split portátil.

El sistema se compone de dos bloques conectados por un tubo plano y flexible. La unidad interior se cuelga de forma segura en la ventana o en el marco interior de la caravana y se encarga de impulsar el aire frío y deshumidificar la estancia. Por otra parte, la unidad exterior se sitúa en la parte externa del vehículo mediante unos soportes especiales incluidos y es la encargada de disipar el calor hacia la calle.

Gracias a que el cable de conexión es totalmente plano, la ventana de la caravana o furgoneta se puede cerrar casi por completo, manteniendo el aislamiento térmico y acústico del habitáculo sin tener que hacer ni un solo agujero en la chapa o la carrocería.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

A nivel de rendimiento, el dispositivo ofrece unas 700 frigorías (unos 3.000 BTU). Aunque pueda parecer una cifra modesta si la comparamos con el aire acondicionado de un salón, está perfectamente calculada para los metros de una furgoneta camper, una autocaravana o incluso una tienda de campaña grande.

El verdadero punto fuerte de esta potencia contenida es su bajo consumo energético. Al requerir muy pocos vatios para funcionar, es un dispositivo ideal para conectarlo a las tomas de corriente limitadas de los campings o incluso para alimentarlo a través de una estación de energía portátil.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado de ventana origial airfeel caravan 700 ✅ LO MEJOR Instalación sin obras ni taladros: al ser un sistema de quita y pon, se cuelga directamente en el marco de la ventana, no requiere perforar la chapa del vehículo ni realizar instalaciones fijas costosas.

al ser un sistema de quita y pon, se cuelga directamente en el marco de la ventana, no requiere perforar la chapa del vehículo ni realizar instalaciones fijas costosas. Consumo eléctrico muy bajo: gracias a su potencia contenida de 700 frigorías, el gasto de energía es mínimo, lo que facilita que pueda alimentarse con inversores en instalaciones solares o en campings con potencia limitada. ❌ LO PEOR Incomodidad para iniciar la marcha... Al no ser un sistema fijo, no se puede circular con él colgado en la ventana por motivos de seguridad. Hay que desmontarlo y guardarlo en el interior del vehículo antes de arrancar.

Al no ser un sistema fijo, no se puede circular con él colgado en la ventana por motivos de seguridad. Hay que desmontarlo y guardarlo en el interior del vehículo antes de arrancar. Dependencia del tipo de ventana... Aunque se adapta a la mayoría de modelos recreativos, en algunas furgonetas camper o con ventanas correderas o de formas muy irregulares, su colocación puede complicarse bastante. 💡 CÓMPRALO SI... Tu caravana no traía aire de serie y no quieres gastarte miles de euros en una instalación fija en el techo que además te obligue a pasar por la ITV para homologarla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Cambias de ubicación tres veces al día, te acabarás cansando de montar y desmontar el equipo, guardarlo y asegurarlo cada vez que quieras mover el vehículo unos kilómetros.

También te pueden interesar

Aire Acondicionado 24V para Autocaravana Hoy en Amazon — 475,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HEXAFRESH HEXAPRO+ Aire Acondicionado Portátil Hoy en Amazon — 288,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Magnific

En Xataka | Qué aire acondicionado inteligente comprar: cómo elegir un sistema de climatización conectado y modelos destacados

En Xataka | Guía de compra de ventiladores conectados: recomendaciones para elegir un modelo "inteligente" con WiFi y seis modelos desde 50 euros