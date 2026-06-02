Esta powerbank te la llevas a donde quieras y funciona con móviles, consolas, tablets e incluso ordenadores (y cuesta 40 euros)

Tener a mano una batería portátil o powerbank nos puede sacar de más de un apuro si en un momento dado necesitamos utilizar el móvil y no nos queda mucha batería. Pero... ¿cuál comprar? Hoy en día hay tantas que es difícil decantarse por una en concreto, pero si buscamos una buena versatilidad y un precio muy ajustado, Amazon puede tener lo que necesitamos con la Baseus EnerGeek que ahora mismo tiene de oferta por 39,89 euros.

Baseus EnerGeek Hoy en Amazon — 39,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una batería portátil con mucha capacidad y mucha potencia

La Baseus EnerGeek es una powerbank que destaca principalmente porque cuenta con una capacidad bastante alta de 20.800 mAh. En la práctica no ofrece tanto porque necesita utilizar una porción de esta capacidad para funcionar, pero igualmente hablamos de una cifra bastante alta para poder recargar varias veces un móvil e incluso un ordenador portátil.

Porque sí, esta batería portátil se puede utilizar con un buen surtido de dispositivos, ya sean móviles, tablets, auriculares e incluso ordenadores portátiles compatibles con la carga a través de USB-C. Y es que otro de los puntos más interesantes es que la powerbank ofrece una potencia máxima de carga de 145W.

También incorpora una pantalla que muestra información acerca de la autonomía y de la potencia que está suministrando a un dispositivo en ese momento (en tiempo real) e incluye un total de cuatro puertos USB: viene con un par de USB-A y con otro par de USB-C. Además, permite recargar cuatro dispositivos a la vez.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Baseus EnerGeek hoy ✅ LO MEJOR Su capacidad y potencia : ambas permiten que podamos recargar un buen surtido de dispositivos, ya sean móviles u ordenadores portátiles compatibles.

: ambas permiten que podamos recargar un buen surtido de dispositivos, ya sean móviles u ordenadores portátiles compatibles. El número de puertos: Incorpora cuatro puertos USB-C para que podamos recargar muchos dispositivos a la vez. ❌ LO PEOR Su tamaño: es una powerbank bastante grande, lo que afecta a la portabilidad en el caso de querer llevarla de viaje.

El tiempo que tarda en recargarse: al tratarse de una powerbank con una gran capacidad, tarda aproximadamente unas dos horas en recargarse por completo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank que puedas utilizar tanto en casa como fuera de ella sin mayores inconvenientes que su tamaño, sobre todo si la quieres para utilizarla con móviles, tablets u ordenadores portátiles. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una powerbank para utilizar casi de forma exclusiva en exteriores y con dispositivos con baterías más modestas, como las de los móviles. En este caso, es mejor apostar por un modelo más compacto que sea más cómodo de llevar.

También te puede interesar

Anker Prime Power Bank, Cargador portátil de 20 000 mAh con Salida de 200 W, Pantalla Digital Inteligente, 2 Puertos USB-C y 1 USB-A compatibles con iPhone 16/15/14/13, Samsung, MacBook, DELL y más Hoy en Amazon — 62,79 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) Tan GL, Power Bank con Carga rápida de 33W, 3 Puertos de Salida, Dos baterías de 5000 mAh, Seguro para Llevar en el avión, Tan Hoy en Amazon — 24,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Baseus

En Xataka | 21 regalos imprescindibles para viajeros: gadgets para viajes en tren, avión o coche

En Xataka | Los cinco accesorios imprescindibles para viajar de forma cómoda en avión (aunque vueles con Ryanair)