Esta es la mochila que me acompaña a todos mis viajes. Tiene espacio para cuatro o cinco días y me evita llevar la maleta

Hace unos años me compré una mochila de la marca Tomtoc con la que hacer un viaje de casi una semana sin maleta. Todo el equipaje metido en la mochila. Y lo cierto es que tiene tanto espacio que la he utilizado muchísimo, tanto en viajes de fin de semana como en viajes de cuatro o cinco días. No es barata porque en Amazon cuesta 89,99 euros, pero ya os digo que vale cada euro.

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Una mochila con mucho espacio para hacer viajes sin maleta

La mochila de Tomtoc es de muy buena calidad, y se nota una vez la tienes delante. Los materiales son buenos, pero sobre todo lo que me gusta es la calidad de las cremalleras. También incluye varias asas para poder llevar la mochila de lado (como un bolso de viaje) o para enganchar la mochila al asa de una maleta y no tener que cargarla.

Tiene múltiples bolsillos, pero el más interesante es el principal. Cabe muchísima ropa, aunque aquí recomiendo que se doble bien o, como yo hago, que se utilice una bolsa organizadora de viaje como la de Amazon Basics (9,75 euros) para que la ropa quede mucho más compacta.

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También incluye un bolsillo grande en el que cabe un ordenador portátil, una tablet y varios cargadores y cables (esto último en un bolsillo pequeño de malla), y sus dos cremalleras tienen agujeros para poder poner un candado. Además, viene con otros bolsillos que están más orientados a guardar documentación o el pasaporte y también con dos bolsillos laterales para botellas de agua o de refresco.

En resumen, se trata de una mochila que tiene mucho espacio para guardar ropa, cargadores y mucho más. Tiene el espacio suficiente como para hacer viajes de cuatro o cinco días sin ningún problema. Todo ello sin necesidad de estar cargando también con una maleta.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la mochila tomtoc hoy ✅ LO MEJOR Los bolsillos : están muy bien medidos y en ellos caben muchísimas cosas.

: están muy bien medidos y en ellos caben muchísimas cosas. La calidad de los materiales , sobre todo el de las cremalleras.

, sobre todo el de las cremalleras. Tiene correas para hacer la mochila más compacta. ❌ LO PEOR Su precio es muy elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una mochila que te permita llevar equipaje para cuatro o cinco días y así evitar llevar una maleta. ⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres para realizar viajes más largos, ya que esta mochila tiene mucho espacio, pero no tanto como para hacer viajes de una semana o más.

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Imágenes | Tomtoc

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