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Esta Lenovo Legion Go S es lo más parecido a Steam Deck, pero con tres ventajas: es más potente, tiene stock y también un buen descuento

Es una consola portátil que, además, tiene 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento

Lenovo Legion Go S Portada 2
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Juan Lorente

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Las consolas portátiles (o PC consolizados) se han hecho un huequito en el mercado gracias, en parte, a la Steam Deck. La máquina de Valve es una opción muy querida, pero tiene ahora mismo dos problemas: ha subido de precio y, además, no hay stock. Lo mejor de esta máquina es su sistema operativo y justo por eso, una de las mejores alternativas que podemos comprar es la Lenovo Legion Go S. Especialmente ahora que está rebajada hasta los 799 euros en El Corte Inglés (también en PcComponentes y MediaMarkt).

Consola Portátil Lenovo Legion Go S 8apu1 8" Amd Ryzen Z1 Extreme 32gb/1tb Steamos Nebulosa Nocturno

Consola Portátil Lenovo Legion Go S 8apu1 8" Amd Ryzen Z1 Extreme 32gb/1tb Steamos Nebulosa Nocturno

PVP en El Corte Inglés — 799,00 PcComponentes — 799,00 MediaMarkt — 799,00 Amazon — 1.060,01
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Una opción muy interesante para jugar a tu biblioteca de Steam donde quieras

Lenovo Legion Go S Pivot

Varias cosas que analizar de esta máquina de Lenovo. La primera es el precio, puesto que tenemos ahora mismo un descuento para esta versión de 100 euros. Se trata de la Lenovo Legion Go S con el chip Ryzen Z1 Extreme, lo que se traduce en que tiene un rendimiento mejor que la Steam Deck (algo que notaremos especialmente en los juegos más exigentes). Además, es la versión con más memoria: tiene 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB.

He probado la Lenovo Legion Go S con SteamOS: alma de Steam Deck, corazón de consola portátil
En Xataka
He probado la Lenovo Legion Go S con SteamOS: alma de Steam Deck, corazón de consola portátil

Otra cosa a tener en cuenta: viene con Steam OS, al contrario que otros PC consolizados como la Lenovo Legion Go 2 o la Asus Xbox Ally X, que llevan Windows 11. Este sistema operativo, basado en Linux, es muy intuitivo y fácil de usar. Además, es menos demandante para el hardware, lo que se traduce en un pequeño incremento de rendimiento generalmente en videojuegos en comparación con Windows.

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Por terminar de hablar de sus principales características, también cabe destacar que su pantalla de 8 pulgadas tiene resolución WUXGA y una tasa de refresco de 120 Hz. Es cierto que esta no es OLED como la que utiliza la última versión de Steam Deck, pero aun así ofrece muy buena experiencia a la hora de jugar.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la lenovo legion go s

 LO MEJOR

  • Steam OS: Este sistema operativo es muy intuitivo y fácil de utilizar, especialmente si vamos a utilizar la máquina para jugar a nuestros videojuegos de Steam.
  • Mucha memoria: Es la versión con 32 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento, algo que va a ayudar a estirar su vida útil.

❌ LO PEOR

  • La pantalla no es OLED: No utiliza panel OLED como la última versión de Steam Deck o la Lenovo Legion Go 2.
  • Su autonomía: Estos dispositivos tienen una autonomía justita si les exigimos mucho (por ejemplo, poniendo los gráficos en alto con juegos exigentes).

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola portátil para jugar a tu biblioteca de Steam y quieres que tenga mucha memoria y Steam OS.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más potente como la Lenovo Legion Go 2 o la Xbox Ally X. Tampoco si quieres que tu PC consolizado tenga Windows 11.
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