Dreame se adelanta al otoño lanzando tres ofertas en aspiradores para renovar el hogar y mantenerlo limpio

Dreame no ha querido esperar a que llegue el otoño para lanzar nuevas ofertas en algunos de sus aspiradores. Son bastante diferentes, por lo que merece echar un vistazo a lo que ofrece cada uno para que podamos empezar la estación con la casa impoluta.

L10s Ultra Gen 3 por 379 euros (antes 499 euros).

Aqua10 Ultra Roller Complete por 699 euros (antes 1.199 euros).

H12 Pro Ultra por 179 euros (antes 299 euros).

Tres ofertas que finalizan muy pronto

El Dreame L10s Ultra Gen 3 es un robot aspirador que ofrece una potencia bastante alta de 25.000 Pa. Pero lo interesante es que es capaz de limpiar bordes y rincones gracias a su brazo flexible y las mopas se pueden elevar para limpiar alfombras. Su oferta finaliza el 22 de septiembre.

El Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete es otro robot aspirador, pero en este caso sustituye las mopas por un rodillo para acabar con las manchas difíciles. Tiene un sistema que crea una barrera alrededor del rodillo para poder limpiar las alfombras sin que se mojen y cuenta con un sistema de navegación para que funcione incluso en condiciones de poca luz. Su oferta finaliza mañana, 17 de septiembre.

El H12 Pro Ultra es un aspirador que detecta la suciedad para ajustar la potencia de succión y el flujo de agua. El cepillo llega hasta los bordes para conseguir un mejor resultado, tras finalizar la limpieza el rodillo se autolimpia y cuenta con un raspador para ayudar a cortar y retirar los pelos atrapados en el rodillo. Su oferta finaliza el 20 de septiembre.

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Imágenes | Dreame

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