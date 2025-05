Tras dar el salto de Windows a Mac me he dado cuenta de lo que necesito un accesorio como el de HP. Me es imprescindible

Nunca he llegado a tener un problema de puertos a la hora de trabajar en un ordenador con Windows, pero no puedo decir lo mismo de mi Mac mini M4. Todos mis periféricos tienen cable USB-A, por lo que obligatoriamente debía adaptarme con un dock. Afortunadamente tenía uno en casa y no he tenido que comprar ninguno, pero de tener que hacerlo el HP G5 HUB Docking Station hubiese estado en mi radar. No por lo que cuesta ahora que está de oferta (123,49 euros), sino por todo lo que ofrece.

Un dock con puertos HDMI y DisplayPort

El HP G5 Hub Docking Station es compatible tanto con Windows como con Mac, siempre y cuando en ambos ecosistemas contemos con un puerto USB-C o Thunderbolt. Este tipo de dispositivos me parecen imprescindibles en los ordenadores de Apple —sobre todo viniendo de Windows, como es mi caso—, aunque también los veo muy útiles para Windows si lo que buscamos es tener más puertos.

El dock de HP viene con un total de siete puertos. Entre ellos, tenemos un puerto USB-C, un par de puertos USB-A 3.0, un par de puertos DisplayPort, un puerto HDMI 2.0 y un puerto Ethernet RJ45. Todo ello en un pequeño accesorio que se conecta al ordenador mediante un cable USB-C.

La mayor utilidad que puedo encontrarle en mi caso es con el Mac mini M4, pero también lo veo muy útil en cualquier tipo de ordenador: tanto en los de sobremesa si queremos tener a mano los puertos como en los ordenadores portátiles que suelen venir con menos puertos.

Por supuesto, hay muchos otros docks que incluso cuestan menos dinero, pero este me ha parecido interesante porque viene con un par de puertos DisplayPort y uno HDMI, algo que no solemos ver con demasiada frecuencia en este tipo de accesorios.

También te pueden interesar estas alternativas

Anker Hub USB C (5 en 1), HDMI 4K@30Hz con Entrega de Potencia máxima de 100 W, Puertos de Datos USB-C y USB-A a 5 Gbps, Compacto y Elegante para portátiles MacBook, Lenovo, DELL XPS, HP y más Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SATECHI Hub USB-C 6 en 1 Slim Plus, Adaptador Multipuerto con HDMI 4K, Carga PD 100W, 2X USB-A, Lectores de Tarjetas Micro/SD, para MacBook, Windows y Dispositivos con Tecnología USB Tipo C - Plata Hoy en Amazon — 61,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Sora Sagano en Unsplash, HP

En Xataka | MacBook Air M4 vs MackBook Air M3: estas son las principales diferencias entre los dos modelos

En Xataka | MacBook Air Vs MacBook Pro: te explicamos cuál elegir