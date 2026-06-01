Cuesta la mitad que el mando para Nintendo Switch 2 e incluye base de carga: así es el 8Bitdo Pro 3 que está de oferta

Hace unos meses estuve a punto de comprar el Switch 2 Pro Controller, pero finalmente me decanté por el 8Bitdo Pro 3 aprovechando que estaba de oferta en AliExpress. Lo cierto es que me ha gustado más de lo que esperaba y por los 47 euros que cuesta ahora mismo en la tienda (el vendedor es la marca oficial), no dudaría en volver a comprarlo.
Si te interesa la oferta, el mando se queda a este precio al utilizar el cupón de seis euros (junto al descuento adicional). Lo puedes seleccionar en la misma tienda o puedes aplicar el código SSES06 antes de tramitar la compra.
Un mando bueno, bonito y barato
Hace unos cuantos años compré el 8Bitdo Pro 2 para utilizarlo tanto en la Nintendo Switch como en PC, por lo que no me costó demasiado elegir la nueva generación para utilizar también en la Nintendo Switch, pero sobre todo en la Nintendo Switch 2.
Mi mayor "miedo" era el sonido de la botonera, pero lo cierto es que es un mando que se siente agradable con cada pulsación. Es muy cómodo en mano e incluye un buen surtido de botones y palancas, algo que se aprovecha mucho más (y mejor) en ordenador a la hora de configurar el funcionamiento de cada botón.
Uno de los cambios que ha hecho la marca en esta generación es que ha añadido una base de carga, permitiendo de esta forma que una vez terminemos de jugar coloquemos el mando para así no quedarnos nunca cortos de batería. Además, para rematar, este mando es compatible con la función "Shake to wake", lo que permite encender la consola agitando el mando.
⚡ EN RESUMEN: oferta del 8bitdo pro 3 hoy
✅ LO MEJOR
❌ LO PEOR
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un mando para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 o PC que sea económico, pero que tenga una construcción muy buena y que te permita disfrutar de cada sesión de videojuegos sin temer que la batería se gaste.
⛔ NO LO COMPRES SI... No te gusta nada el sonido de los botones. Hay mandos (como el Switch 2 Pro Controller) que no hacen nada de ruido, por lo que puede ser una mejor opción de compra.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.
