Cuándo es el mejor momento para comprar un smartphone Samsung

Si hay un dispositivo que agita el día a día de los medios tech, ese es el smartphone. Y es que cada año vemos decenas de lanzamientos con novedades que nos ponen los dientes largos. Aunque hay marcas – las menos – que se ciñen a uno o dos presentaciones por temporada, otros como Xiaomi o Samsung copan la actualidad con una amplia oferta de teléfonos diseminados a lo largo del año. Hoy nos centramos precisamente en una de las marcas más prolíficas para encontrar la mejor época para comprar un teléfono: ¿cuándo es el mejor momento para comprar un Samsung?

Aunque cada vez dilatamos más la renovación de nuestro terminal, actualmente cambiamos de móvil cada dos años largos, un tiempo inferior al de otros dispositivos, algo que se produce bien sea por las ganas de renovar un dispositivo que usamos con tanta frecuencia, porque se nos ha estropeado el anterior o porque nos dejamos llevar por una buena oferta.

Es cierto que los teléfonos Android, presentes en mayor número y en una amplia horquilla de precios, devaluan su precio mucho más rápido que los iPhone, pero cada marca tiene su ritmo. Samsung es una vieja conocida, una firma con una fuerte estrategia de diversificación. Así, aunque Samsung apuesta por golpear en la gama alta con sus terminales más punteros, se hace fuerte en ventas en la gama media con una diversidad de terminales que intentan abarcar las necesidades de diferentes tipos de público.

Por este motivo vamos a dividir el artículo en tres partes, de modo que sepamos cuándo es el mejor momento para comprar:

Un teléfono de la gama Galaxy S

Un teléfono de la gama Note.

Teléfonos de la gama A

Algunas consideraciones iniciales

Aunque es ley de vida que un producto vaya perdiendo valor de mercado conforme pasa el tiempo hasta retirarse y pasar al outlet, otra opción para encontrar un dispositivo más barato es comprarlo de importación (generalmente procedente de Asia), algo que puedes hacer con un teléfono Samsung o de cualquier otra marca.

Eso sí, al comprarlo fuera de la UE es importante verificar no solo aspectos comerciales relativos a la transacción y la política de la tienda, como es el tiempo de envío, la garantía, reparaciones o el paso de aduanas, sino también a diferencias en el propio teléfono.

Y es que comprando un teléfono fuera corremos el riesgo de encontrar diferencias en el idioma, el ancho de banda o compatibilidad con las redes 4G presentes en España, el tipo de cargador o los manuales.

En el caso de Samsung, además habrá diferencias en los servicios incorporados por el fabricante. Un ejemplo de ello es Samsung Pay (aunque podemos hacer pagos con Android Pay si). Samsung bloquea esta función por regiones para limitar su uso, algo que podemos subsanar flasheando una ROM española.

Cuándo comprar un teléfono Samsung Galaxy S

La primera renovación de la gama alta de la firma coreana tiene lugar a principios de año, si bien en los últimos tiempos esta tendencia ha ido adelantándose. Atendiendo a los últimos lanzamientos:

Las presentaciones de los Samsung Galaxy S suelen posicionarse en el marco del Mobile World Congress, pero no durante el evento, de modo que la concentración mediática se focalice en la presentación y no en las continuas noticias surgidas allí. Por ejemplo, los Galaxy S9 se presentaron el domingo 25 de febrero, justo un día antes de que la feria barcelonesa comenzara.

Entonces, ¿cuál es el mejor momento para comprar un Samsung Galaxy S? Cuando la nueva generación sale a la venta es entra dentro de lo previsible que la anterior baje de precio. Una forma de comprobarlo es acudiendo a una de las plataformas de venta más populares: Amazon y la herramienta de control de histórico de precios Keepa.

Si bien Amazon está sujeta a otras variables como ofertas puntuales u otros vendedores, la línea de tendencia es acusada: el Samsung Galaxy S10 versión española baja de precio continuamente hasta aproximadamente el lanzamiento de la siguiente generación, donde alcanza un mínimo más o menos contenido en el tiempo.

Si queremos la versión Galaxy S Lite, de la que solo ha salido un modelo, solo tenemos como referencia el Galaxy S10 Lite casi un año después. En estos ocho meses en el mercado se ha devaluado unos 150 euros, si bien lleva un par de meses con un precio más o menos sostenido.

Cuándo comprar un teléfono Galaxy Note

El calendario de Samsung tiene otra época marcada en el calendario para renovar su gama alta: agosto, el mes elegido para el lanzamiento de los Note, si bien cada año ha sido un poco antes. Además, desde el año pasado, la familia Note ha ido creciendo e incluso presentándose de forma escalonada.

Los Galaxy Note implementan las mejoras de los Galaxy S lanzados meses antes, pero con un panel más grande y el S-Pen, y su precio desde hace años supera los mil euros. No obstante, es cuestión de tiempo que su precio baje.

Como en el caso anterior, el historial de precios marcado por la extensión Keepa de Amazon para la versión española nos permite vislumbrar su devaluación observando algo: durante los primeros meses va bajando de precio de forma más o menos sostenida, llegando a estabilizarse en finales de febrero y principios de marzo, esto es, cuando la firma coreana lanza la siguiente generación de su gama alta en forma de Galaxy S.

Variación de precio del Samsung Galaxy Note 10 desde su lanzamiento en Amazon (versión española)

Así pues, no hace falta esperar un año para dar con el mejor precio, sino que en seis meses ya podemos encontrarnos prácticamente con el precio de agosto.

Más difícil es estimar el mejor momento para comprar versión Lite, de la que solo existe un precedente – la del Note 10 Lite de este año –, si bien actualmente la versión española se ha devaluado unos 100 euros.

Cuándo comprar un teléfono Galaxy A

Así como la tendencia parece clara en la gama alta de la firma coreana, esta claridad se difumina conforme descendemos a su nutrida gama media, y eso que en los últimos tiempos Samsung la ha "simplificado", unificándola con la anterior familia J .

Además de contar con varios modelos per se, hay terminales para mercados concretos como Rusia o la India y para más inri, el año pasado lanzó reediciones de sus exitosos A50 y A30. Welcome to the jungle.

Esta estrategia hace que en ocasiones sea complicado determinar dónde se enmarcan sus terminales, qué opción nos interesa más e incluso el momento de la adquisición... si es que hay continuidad. Veamos los lanzamientos del año pasado y de este:

Pasada la segunda parte del año, Samsung lanza versiones mejoradas de algunos de estos terminales:

Samsung Galaxy A50s, presentado mundialmente en agosto de 2019.

Samsung Galaxy A30s, presentado mundialmente en Agosto de 2019 y a la venta en España en octubre de 2019.

Samsung Galaxy A20s, presentación en septiembre de 2019

Ya en diciembre de 2019 Samsung comienza a renovar sus modelos más exitosos de la gama A:

Samsung Galaxy A71, presentación mundial en diciembre de 2019, a la venta en enero de 2020.

Samsung Galaxy A51, presentado en diciembre de 2019 y a la venta en España en enero de 2020.

En abril de 2020, Samsung lanza las versiones 5G de los dos modelos anteriores

Samsung Galaxy A41, presentado en abril de 2020 y a la venta en España en mayo de 2020.

Samsung Galaxy A31, presentado en marzo de 2020 y a la venta en junio de este año.

Samsung Galaxy A21s, presentado en mayo de 2020 y a la venta en España en junio.

Samsung Galaxy A20e, presentado y a la venta en mayo de 2020.

Vaticinar el mejor momento para comprar un gama A es más complejo habida cuenta de la diversificación de las ofertas, si bien parece que Samsung distribuye los lanzamientos a lo largo del año.

No obstante, todo indica que el lanzamiento de sus modelos más premium – los más interesantes al ser los que más margen disponen para devaluarse – va primero, dosificando el resto de la gama en el tiempo. Según lo observado en 2019 y lo que llevamos de 2020, el otoño podría ser el momento de renovar los modelos más ambiciosos

Observando la evolución de precios del Samsung Galaxy A71, el sucesor de otro modelo fuerte de esta familia como el Galaxy A70 – en la extensión Keepa de Amazon, vislumbramos que a partir de los dos primeros meses en el mercado baja de precio y a los seis meses vuelve a bajar hasta quedar en un precio más o menos estable. En el caso del Samsung Galaxy A51, heredero del exitoso Galaxy A50, a partir del tercer mes es cuando sufre la devaluación más fuerte.

Por tanto, atendiendo a esta evolución de los últimos tiempos, si buscas un terminal de esta gama, esperar dos ó tres meses desde su lanzamiento es una buena decisión para pagar menos.

