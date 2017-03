Samsung Galaxy S8 y S8+: un adiós a los marcos y una nueva interacción con Bixby y el botón invisible

Mantener la expectación ha sido un reto cuando puede el nivel de filtraciones en esta ocasión ha sido épico. No obstante, el interés por lo nuevo de Samsung nunca se pierde y por fin hemos conocido oficialmente a los Samsung Galaxy S8 y S8+.

Los coreanos siguen apostando por una dupla que quizás este año se asemeja más que nunca, con ambos terminales compartiendo diseño, gran parte de las especificaciones técnicas y la pantalla curva que se asentó como seña de identidad de los buque insignia desde los Galaxy S6. Así, desaparece el apellido “Edge” y el plus que marca la diferencia (nunca mejor dicho) es el tamaño.

Samsung Galaxy S8 y S8+, especificaciones técnicas

Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Dimensiones físicas 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos) 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (173 gramos) Pantalla Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 Pantalla Super AMOLED curva de 6,2 pulgadas 18,5:9 Resolución 1.440 x 2.960 píxeles 1.440 x 2.960 píxeles Procesador Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) Núcleos (Exynos) Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros RAM 4 GB 4 GB Memoria 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) Software Android 7.0 con TouchWiz Android 7.0 con TouchWiz Conectividad LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) Cámaras Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus Batería 3.000 mAh 3.500 mAh Otros Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica Precio 809 euros 909 euros

Diseño

Más allá de lo bonitos o no que nos puedan parecer y de que el toque distintivo de la curva se imponga en la línea Galaxy S de este año, el trabajo que aquí se ha hecho con el frontal en comparación de lo anterior es bastante destacado, dado que variando muy poco el tamaño con respecto a los Galaxy S7 y S7 Edge se ha conseguido integrar paneles de 5,8 y 6,2 pulgadas (viniendo de 5,1 y 5,5 pulgadas). No tenemos confirmación de la cifra del aprovechamiento del frontal, pero sea o no ese 83% lo cierto es que los bordes son casi anecdóticos en este frontal y no tenemos logo aquí.

Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (gramos) Diagonal (pulgadas) Ratio pantalla-frontal Galaxy S7 142,4 69,6 7,9 152 5,1 72,1% Galaxy S8 148,9 68,1 8 155 5,8 83% (por confirmar) Galaxy S7 Edge 150,9 72,6 7,7 157 5,5 76,1% Galaxy S8+ 159,5 73,4 8,1 173 6,2 83% (por confirmar)

La curvatura existe en ambas caras (frontal y trasera) así como el cristal Gorilla Glass 5), dejando el metal para los bordes repitiendo la fórmula de los anteriores y buscando la suavidad de las líneas. Pero en el frontal encontramos una de las principales novedades que no sólo influirá en el aspecto: colocar el lector de huellas a la zona de la cámara, de modo que el frontal no tiene ningún relieve integrando un botón de inicio invisible.

De este modo los S8 rompen con lo anterior variando ligeramente el diseño y la interacción (hablaremos de esto a continuación), con un frontal que resulta bastante atractivo al dotar de protagonismo a la pantalla, sin logos ni botones (visibles). En la parte trasera además la cámara sobresale muy poco (el borde saliente, como en los anteriores).

Pantalla: más pulgadas, más curvas y menos marco

El tamaño medio de la pantalla de los smartphones ha crecido en los últimos años, pero tanto LG como ahora Samsung han querido que esto ocurra más bien a lo alto. Los S8 se desmarcan del resto con la apuesta por un ratio de aspecto distinto al habitual 16:9 y quedando en ese 18,5:9 que veíamos ya con las especificaciones, pero en este caso la subdivisión elegida para la pantalla dividida es de un tercio para una app y dos tercios para la otra.

Todo esto en 5,8 o 6,2 pulgadas (según modelo) de panel super AMOLED, siguiendo la tradición, y manteniéndose en un (ahora) prudente QHD (1.440 x 2.960 píxeles), aunque con algún píxel más que sus antecesores). Pero además de añadir píxeles los S8 vienen con certificación Mobile HDR Premium (de la UHD Alliance), prometiendo más color y contraste. Algo que en parte hereda del Note 7 y con lo que puede competir más directamente con el LG G6, que como vimos incorporaba soporte HDR10 (aunque soportado por Dolby) .

Así luce la ventana dividida para dos tareas.

¿Y lo de curvas para todos? Cabe pensar en el peso de la estética, pero más allá de la distinción o marca de la casa (e incluso más allá de funciones), lo que se ha hecho es hacer las curvas algo menores para que la experiencia sea mejor, por ejemplo a la hora de evitar toques involuntarios.

Rendimiento: bienvenidos, 10 nanómetros

Por mucho déjà vu que nos haya dado la presentación, si por algo eran esperados los S8 era por ser los primeros que incorporan el Snapdragon 835, abriendo por fin la veda para el resto, aunque como hemos visto al inicio (y como en anteriores ocasiones) hay versión también con Exynos 8895. Lo que dice Samsung es que los nuevos procesadores son un 10% y un 21% más potentes frente al S7 (el S8 y el S8+ respectivamente).

Eso sí, el fabricante no se ha subido al tren de los 6 GB como OnePlus, Xiaomi o Huawei de momento, dejando a sus Galaxy S en 4 GB de RAM, que sin ser pocos habrá que ver qué tal se defienden con el SoC y las nuevas gráficas en videojuegos y tareas pesadas. Para el almacenamiento se ha optado por 64 GB, pero para tranquilidad de muchos hay bandeja para microSD.

Cámaras: la doble lente no lo es todo

Finalmente se confirman las sospechas y ninguno de los dos terminales integra doble cámara trasera. Los coreanos ya nos hicieron ver que están trabajando en ello, pero para los dos primeros buques insignia de 2017 han optado por seguir con una lente.

Eso sí, mejorando lo anterior con una mayor apertura y un objetivo más luminoso en el caso de la trasera, que tiene estabilizador óptico de imagen y trabaja con el sistema de enfoque Dual Pixel (todos los píxeles ayudan para obtener imágenes bien enfocadas).

En el caso de la frontal tenemos 8 megapíxeles y Smart Focus, es decir, detección de rostros para lograr unas autofotos siempre enfocadas. Aquí además se nota el peso de las modas en apps que suelen requerir cámara subjetiva como Snapchat o Instagram, teniendo la posibilidad de añadir stickers.

La app sigue siendo bastante completa, con los modos de disparo y ciertos controles manuales, pero con una interfaz renovada y mejoras como el control por gestos para acceder a filtros o cambiar de cámara. Y como añadido está la posibilidad de conectar con la Gear 360, permitiendo la creación de fotos de 15 megapíxeles y vídeos en 360 grados con resolución 4K.

Software: el toque mágico se extiende a la asistencia y al escritorio

Al nuevo TouchWiz también le vimos la patita, asomando con nueva interfaz. Además de esto hay nuevos gestos y una nueva interacción dado que no tenemos un botón físico que pulsar, si bien según el fabricante el botón de inicio invisible mantiene sus funciones. La vibración será la respuesta al usuario que indicará que la acción se lleva a cabo.

De entre las apps propias que aporta el fabricante, la novedad que destaca es Samsung Connect, una app para controlar la domótica del hogar. Esta app funciona con dispositivos compatibles, pero esto no significa que tengan que ser Samsung, dado que la apuesta se hace también a los terceros que deseen integrarlo en sus productos.

La capa propia viste a la versión Nougat 7.0 de Android. En este sentido tenemos novedades propias del sistema como la multiventana o la pulsación pronunciada en iconos para mostrar el menú. Pero lo destacado en cuanto a software y a interacción está en las nuevas incorporaciones: Bixby y Samsung DeX.

Hola por fin, Bixby (y no ‘Bixbai’)

Al nuevo asistente de Samsung lo conocimos hace unos días aunque algo por encima. Supimos que no iba a ser una simple actualización de S-Voice y que soportará un gran número de tareas (de momento entre 8-10 propias de Samsung), además de “entender” el contexto y entendernos mejor a los seres humanos y a nuestras órdenes entrecortadas y seguidas.

Así, el asistente de Samsung tiene un botón dedicado, como percibimos en los renders filtrados, pero también responde al comando “Hola, Bixby”. En las primeras pruebas se ha visto que entiende el lenguaje natural y que, por ejemplo, es capaz de mostrar enlaces de Amazon con tan sólo hacer una foto a un objeto.

Habrá que ver qué tal es esta nueva forma de interactuar, pero lo que de momento sabemos es que se estrena con los nuevos terminales y que no sustituye al asistente propio de Android: Google Assistant también está disponible en los S8.

Se habló de soporte multilenguaje, pero Bixby por el momento está disponible en inglés y el coreano. Samsung ha comentado que llegará en español de Estados Unidos a mitad de año, y más adelante a otros idiomas. Y en referencia a los dispositivos, lo veremos en otros productos conectados de Samsung en breve.

Conquistando el escritorio

Una de las novedades que más llamaron la atención en los últimos Lumia de Microsoft fue Continuum, es decir, la conexión de un teléfono a una base o dock para emular un ordenador. Algo que Samsung ha incorporado en sus nuevos terminales con la base Samsung DeX que también tuvimos oportunidad de conocer por anticipado.

Pese a no ser algo estrictamente nuevo no deja de ser una propuesta interesante, sobre todo si se busca aumentar la productividad en entornos corporativos. Además de permitir una interfaz de escritorio, podemos conectar de manera remota a un ordenador en otra ubicación vía Citrix. Los S8 conectan por su USB tipo-C a la base DeX, que dispone de dos puertos USB y uno HDMI, y a ésta se conecta un monitor, el ratón y el teclado.

Seguridad: que no falten sensores

Como ya hemos comentado, en los S8 la detección de la huella ocurre en la parte trasera. Esto podrá implicar que nos tengamos que acostumbrar más o menos (si nuestro terminal previo lo tenía en otra ubicación), pero de momento parece que funciona bastante rápido.

Otras opciones de control de acceso y uso del terminal son el sistema de detección de cara (no es el más seguro pero convendrá si el usuario busca rapidez) y el lector de iris heredado del Note 7. Éste último puede ser el sistema de acceso a ubicaciones dentro del sistema como las carpetas seguras además del desbloqueo, con la particularidad de que según Samsung funciona con gafas.

El jack se queda, pero los miliamperios/hora se van (pero poco)

No hubo onda expansiva tras los iPhone 7 con la eliminación del jack de audio y sus rivales no han prescindido de él en su mayoría, ya lo vimos en el pasado MWC. Tampoco lo han hecho los S8, que lo integran en la base junto al USB-tipo C y al altavoz mono, de hecho los nuevos auriculares calibrados por AKG by Harman se incluyen como accesorio estándar.

De la autonomía obviamente no podemos hablar, pero sí sabemos que el S8 mantiene los 3.000 mAh del S7 (aún con mayor pantalla tiene un volumen muy similar) y que el S8+ tiene algunos menos que su antecesor quedándose en 3.500 mAh (en este caso, por contra, el terminal es algo más grande y pesado). En ambos casos baterías no extraíbles como viene siendo desde los Galaxy S6.

Samsung Galaxy S8 y S8+, precio y disponibilidad

Como hemos ido viendo por la anticipación de lo filtrado, los colores en los que los nuevos terminales de Samsung están disponibles en los colores midnight Black, Orchid Gray y Arctic Silver (negro, gris plomo y gris plata). El precio de partida es de 809 euros para el Galaxy S8 y de 909 euros para el S8+, saliendo al mercado a partir del 28 de abril.

El periodo de reserva se iniciará tanto a través de la web de Samsung como de los distribuidores autorizados desde el 29 de marzo a las 18:00 hasta el 19 de abril a las 23:59, recibiendo el dispositivo a partir del día 20 de abril.