Samsung Galaxy A50, nuevo gama media con triple cámara y lector de huella integrado en la pantalla

Samsung se suele reservar sus anuncios relevantes para eventos propios, como el celebrado hace unos días donde vimos los nuevos Samsung Galaxy S10 o el Samsung Galaxy Fold entre otros productos. Sin embargo, también se ha traído al Mobile World Congress novedades en smartphones. La compañía coreana ha presentado una nueva serie para la gama media, los Galaxy A, con el Samsung Galaxy A50 como primer dispositivo de la serie.

La nueva seria Galaxy A según la marca buscará centrarse en el apartado multimedia y en ofrecer un rendimiento duradero. El primer teléfono de la gama es el nuevo Samsung Galaxy A50 y llega con una enorme pantalla, cámaras suficientes y una batería de gran capacidad.

Triple cámara trasera y un notch en forma de gota en el frontal.

Ficha técnica del Galaxy A50 de Samsung

SAMSUNG GALAXY A50 DIMENSIONES 158,5 × 74,7 × 7,7 mm PANTALLA Super AMOLED de 6,4 pulgadas

FHD+ (1080 × 2340) PROCESADOR Quad 2,3 GHz + Quad 1,7 GHz MEMORIA RAM 4 GB / 6 GB de RAM ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB / 128 GB (hasta 512 GB por microSD) CÁMARA TRASERA 25 MP AF f/1.7

5 MP FF f/2.2

8 MP FF f/2.2 CÁMARA DELANTERA 25 MP FF f/2.0 BATERÍA 4.000 mAh SISTEMA OPERATIVO –– OTROS Lector de huella en pantalla, carga rápida, Samsung Pay, Bixby PRECIO ––

Una enorme pantalla junto a una enorme batería

Tal y como podemos ver, el nuevo Samsung Galaxy A50 viene con un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas. La resolución de este nuevo móvil es FHD+, es decir, 2.340 x 1.080 píxeles. En la parte frontal encontramos una sola cámara que genera un notch de diseño gota en la parte superior. La parte inferior mantiene un margen considerable frente a los otros tres.

Samsung indica que este teléfono está pensado para ser duradero en rendimiento. Para ello en el interior del Samsung Galaxy A50 vemos que hay una memoria RAM que puede ser de 4 GB o 6 GB, según la configuración escogida. Lo mismo ocurre con el almacenamiento, que puede ser de 64 GB 0 128 GB, ampliables en cualquier momento mediante tarjeta microSD de hasta 512 GB. El procesador no se ha especificado, más allá de que es un Quad 2,3 GHz. Especificaciones en principio decentes para correr las últimas versiones de Android, aunque Samsung tampoco ha indicado qué versión traerá.

Samsung no ha escatimado en batería, ofrece una capacidad de 4.000 mAh con posibilidad de carga rápida. Si dispone o no de carga inalámbrica no se ha especificado, parece ser que no. ¿Son suficientes 4.000 mAh? Hay que tener en cuenta que se trata de una pantalla de 6,4 pulgadas, con suficiente superficie que iluminar y píxeles que mover. Lo sabremos al probarlo más afondo y al ver cómo se comporta con un uso diario.

Características heredadas del hermano mayor

Dos características de las que realmente puede presumir el Samsung Galaxy A50 son la triple cámara y el lector de huella dentro de la pantalla. Se trata de dos características que hereda de su hermano mayor el Samsung Galaxy S10 y que no solemos ver fácilmente en la gama media. El lector de huellas parece ser el mismo que el del Samsung Galaxy S10.

Parte trasera del Samsung Galaxy A50.

Las cámaras que trae el Samsung Galaxy A50 son las siguientes:

Cámara trasera principal: De 25 MP y con una apertura f/1.7, una lente que capturará más luz para conseguir imágenes más nítidas gracias a la apertura de la que dispone.

De 25 MP y con una apertura f/1.7, una lente que capturará más luz para conseguir imágenes más nítidas gracias a la apertura de la que dispone. Cámara trasera ultra gran angular: De 5 MP y con una apertura f/2.2, la app detectará escenas en las que sea conveniente usar la ultra gran angular y avisará al usuario.

De 5 MP y con una apertura f/2.2, la app detectará escenas en las que sea conveniente usar la ultra gran angular y avisará al usuario. Cámara trasera con IA: De 8 MP y con una apertura f/2.2 Según Samsung esta lente es capaz de detectar más de 20 escenas típicas para mejorarlas y optimizarlas. También dispone de Bixby Vision, el software del asistente de Samsung encargado de reconocer imágenes e ítems en el mundo real para traducir, hacer compras o buscar infomración.

De 8 MP y con una apertura f/2.2 Según Samsung esta lente es capaz de detectar más de 20 escenas típicas para mejorarlas y optimizarlas. También dispone de Bixby Vision, el software del asistente de Samsung encargado de reconocer imágenes e ítems en el mundo real para traducir, hacer compras o buscar infomración. Cámara delantera: Una cámara de 25 MP y con una apertura de f/2.2, dispone de la función 'Selfie Focus' para difuminar por sfotware ligeramente el fondo y generar una especie de desenfoque.

Versiones y precios del Galaxy A50

El nuevo Samsung Galaxy A50 llegará dos configuraciones distintas de 4 o 6 GB de memoria RAM con 64 o 128 GB de almacenamiento respectivamente. En cuanto a colores, aprovecha el nuevo diseño de la marca llamado 3D Glasstic, que aporta colores más brillantes y que ligeramente pueden cambiar según la luz e inclinación. Estará disponible en negro, blanco, azul y coral.

Samsung Galaxy A50 en blanco, negro y coral.

De momento ni su precio ni su fecha de lanzamiento han sido confirmados por parte de Samsung. Estaremos atentos a cuando lleguen a España y otros países. Se trata de una serie nueva en Samsung, por lo que es difícil pronosticar un precio exacto, no obstante se moverá en la gama media del mercado.

Más información | Samsung