Samsung Galaxy A31: cuatro cámaras de hasta 48 megapíxeles y una enorme batería para el nuevo gama media coreano

Samsung sigue renovando sus dispositivos de gama media. Si hace un par de días la firma coreana dio a conocer el Samsung Galaxy A41, ahora la compañía ha hecho lo propio con el Samsung Galaxy A31. Se trata de un dispositivo de gama media cuyo precio y disponibilidad todavía no ha sido desvelado, aunque llega al mercado con una fuerte apuesta por la batería.

Y es que bajo el capó del móvil Samsung ha implementado una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 15W. Es algo de alguna forma esperado, puesto que este terminal se ha filtrado en alguna que otra ocasión y este dato ya había sido desvelado. Sea como fuere, y a falta de saber su precio, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A31

SAMSUNG GALAXY A31 DIMENSIONES Y PESO 73,1 x 159k3 x 8,6 mm

185 gramos PANTALLA Super AMOLED de 6,4 pulgadas

Resolución FullHD (2.400 x 1.080 píxeles)

Notch en forma de "U" PROCESADOR Octa Core (Dual 2 GHz + Hexa 1,7 Ghz) MEMORIA RAM 4/6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 64/128 GB ampliables con tarjetas microSD CÁMARA TRASERA 48 MP f/2.0

Gran angular 8 MP f/2.2

Profundidad 5 MP f/2.4

Macro 5 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 20 MP f/2.2 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 15W SISTEMA OPERATIVO Android 10 con One UI 2.0 CONECTIVIDAD NFC

WiFi ac

4G OTROS Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO Por determinar

El lector de huellas se mueve bajo la pantalla

Empezamos, como hacemos siempre, repasando el apartado estético. El Samsung Galaxy A31 llega con una trasera sencilla, sin más elementos que el nombre de la marca en la parte inferir y el generoso módulo que aloja las cuatro cámaras traseras. De su resolución y opciones hablaremos más adelante. Estará disponible en color Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red y Prism Crush White, o lo que es lo mismo, negro, azul rojo y blanco.

Si le damos la vuelta al terminal, veremos una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) que se estira hasta el marco superior, pero que no huye de unos pequeños marcos laterales y una barbilla inferior. Para aprovechar mejor el frontal, Samsung ha optado por un notch en forma de "U", una implementación bastante común en la gama media coreana, que todavía se resiste a dar el salto a la perforación en la pantalla.

No hemos mencionado el lector de huellas cuando hablábamos de la parte trasera porque no está ahí. En el último año hemos visto a este lector moverse de la espalda a debajo de la pantalla, primero en la gama alta y ahora en la gama media. El Samsung Galaxy A41, presentado hace escasos días, ya lo incorporaba y en su hermano pequeño Samsung lo ha vuelto a hacer.

Hasta 6 GB de RAM y cuatro cámaras

Visto por fuera, veámoslo por dentro. El Samsung Galaxy A31 es un terminal de gama media en toda regla, y como tal, llega con 4 GB de memoria RAM de base y opción para añadir 2 GB más, es decir, 6 GB en total. Le acompañan 64 GB o 128 GB de almacenamiento interno, ampliables en ambos casos con tarjetas microSD de hasta 512 GB.

Samsung no ha revelado el procesador, pero sí ha confirmado que se trata de un SoC de ocho núcleos, dos de ellos a 2 GHz y seis a 1,7 GHz. Estas especificaciones casan con las filtraciones recientes, que indicaban que el procesador lo firmaría MediaTek. Ateniendo al número de núcleos y a las velocidades, el procesador más plausible es el Helio P65, pero no se puede confirmar ya que Samsung no lo ha desvelado.

A todo esto le da vida Android 10 con One UI 2.0 y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 15W. Esta batería se traduce en un grosor algo más elevado de la habitual, 8,6 mm. La firma coreana no ha dado muchos detalles de su conectividad, pero sí ha confirmado que tiene Samsung Pay, así que el NFC es uno de los elementos que están presentes con total seguridad. Tenemos también WiFi ac y 4G.

En cuanto a las cámaras, el nuevo gama media de Samsung llega con ni más ni menos que cuatro sensores. El principal y el que capitanea a los demás es el 48 megapíxeles f/2.0, que usa la tecnología de combinación de píxeles para sacar fotos efectivas de 12 megapíxeles. A él se suman un gran angular de 8 megapíxeles f/2.2, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles f/2.4 y un macro de 5 megapíxeles. Nada de telefoto. Los selfies quedan a cargo de un sensor de 20 megapíxeles f/2.2 oculto en el notch.

Versiones y precio del Samsung Galaxy A31

Como decíamos al principio, el Samsung Galaxy A31 llegará en color negro, blanco, rojo y azul. Samsung no ha confirmado las versiones ni su precio, así que será cuestión de esperar. Tampoco hay detalles sobre su disponibilidad.

