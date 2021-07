Cuadernos inteligentes digitales: qué son, cómo funcionan, recomendaciones para acertar y siete modelos desde 20 euros

La fluidez y naturalidad que da escribir a mano y las posibilidades del formato digital: los cuadernos digitales "inteligentes" (adjetivo habitual para denominar a los dispositivos conectados) son una alternativa tanto para productividad como para personas creativas. Si estás pensando en comprar un cuaderno digital inteligente, en esta guía de compra repasamos cómo elegir un buen cuaderno y te proponemos algunos de los modelos más interesantes que puedes comprar en la actualidad.

Cómo elegir un cuaderno digital "inteligente"

La aplicación

La característica más importante a la hora de elegir un cuaderno inteligente es la aplicación que te permitirá realizar tareas como escanear, subir, organizar, buscar, editar o almacenar tus escritos.

Así, lo primero que nos fijaremos es en qué funciones permite la aplicación. Los modelos más asequibles funcionan escaneando el contenido del cuaderno y, en algunos casos sus incluyen compras in app para desbloquear todas las opciones.

Lo deseable es que esta app sea fácil de usar y completamente gratuita para exprimir al máximo tu cuaderno. Algunas de estas soluciones incluyen tecnología OCR (que extrae el texto de una imagen), almacenamiento en la nube, buscador, archivo digital, entre otras.

Cómo es la experiencia de escritura

La razón de ser de los cuadernos digitales es la escritura a mano, un método ágil, rápido y con el que muchos usuarios se sienten más cómodos frente a teclados físicos o virtuales.

Es cierto que hay dispositivos con pantallas táctiles sobre las que poder escribir con un lápiz específico emulando la escritura a mano, por ejemplo una tablet, pero la experiencia en un panel resulta muy diferente a la que ofrece el papel.

Y un extra: en general tablets y tabletas digitalizadoras suelen contar con un espacio de trabajo más reducido que los cuadernos digitales.

Lo ideal en un cuaderno digital inteligente es que nos permita escribir tal cual lo haríamos en un papel tanto a nivel de experiencia como en resultados: con nuestra letra, inclinándola como si fuera cursiva, garabateando, dibujando, remarcando... y que nuestros trazos se reproduzcan con fidelidad en el archivo digital.

Tamaño

Muchas personas llevan un cuaderno en el bolso, mochila o incluso en un bolsillo para tomar notas cuando se les enciende la bombilla. En estos casos el tamaño es importante. Si por el contrario su espacio natural es tu escritorio, probablemente no te importe ganar unos centímetros más en favor de páginas más grandes.

A la hora de elegir un cuadernos digital inteligente por su tamaño podemos encontrar desde el formato empleado para los cuadernos tradicionales, siendo posible encontrarlos en tamaño A4 (el clásico folio), A5 (la mitad de un Din-A4, habitual en folletos). Aunque en menor medida, también se comercializan de acuerdo a la diagonal de forma similar a los libros electrónicos o tablets. Así, también hay modelos de 6 pulgadas

Reutilización

Una de las ventajas de un cuaderno digital "inteligente" frente a un cuaderno tradicional es que (en muchos casos) puede ser reutilizado, es decir, que tras usar una página y digitalizar el contenido, posteriormente podamos borrarla para volver a encontrarnos con una página en blanco la próxima vez que lo necesitemos. O lo que es lo mismo, que no se nos va a gastar (tan rápido) como sucede con los cuadernos de toda la vida.

Como además consta de varias páginas, podremos anotar contenido, digitalizarlo o no y luego volver a ellas para seguir trabajando.

... pero a la larga, se gastan o se deterioran. En ese caso, presta atención a si disponen de recambio o a su forma de borrado. En este sentido, lo deseable es poder borrar las páginas de forma fácil y rápida, sin necesidad de toallitas especiales u otros elementos de limpieza.

Conectividad

Como os avanzábamos en la intro, los cuadernos digitales "inteligentes" son realmente cuadernos digitales conectados. Así, lo habitual es encontrar modelos con Bluetooth y/o Wi-Fi que se sincronizan con aplicación, suben el contenido de tus notas a una nube...

Algunos de los cuadernos digitales inteligentes más asequibles en realidad son cuadernos "tontos" salvo porque se conectan con una app complementaria que es la que incorpora la conectividad y otras funciones a través del móvil.

Cuadernos inteligentes: modelos destacados

GUYUCOM

Los cuadernos digitales GUYUCOM (15 euros con cupón) son sencillos y están disponibles en tamaños A4 y A5 con 20 hojas. El kit incluye la libreta, dos bolis borrables, paños para limpiar las páginas y pegatinas. Como es habitual en los modelos más asequibles, tendremos que escanear desde la aplicación y a partir de ahí, guardarlos en servicios de la nube o simplemente trabajar con el documento digital.

GUYUCOM Cuaderno Reutilizable Inteligente A4 Adaptadas para Escaneo a PDF Mediante APP Incluye Lápiz y Micro paño Borrables para Borrar y Reutilizar el Portátil Hoy en Amazon por 20,99€

Elfinbook

Disponible en formatos A5 y B5, el Elfinbook (18,99 euros) es un cuaderno digital low cost con 30 páginas que podrás reutilizar si lo escribes con bolígrafo borrable como el Frixion Pilot y usas un paño húmedo. Además de escanear y compartir con servicios como Google Docs, Dropbox, iCloud o Evernote, la app te permite buscar entre tus apuntes.

Elfinbook Cuaderno Inteligente Reutilizable, Everlast Smart Notebook, Bolígrafo Borrable Incluido (Negro B5) Hoy en Amazon por 18,99€

HOMESTEC

Esta libreta de HOMESTEC (18,90 euros) es una alternativa interesante si buscas un cuaderno digital asequible. Consta de 60 páginas en formato B5 que podrás reutilizar si usas el boli incluido y borras con el borrador, un paño, calor o agua. Desde la app podrás escanear y guardarlo en los servicios de la nube más populares, insertarlos en otros documentos o pasarlos a PDF.

HOMESTEC Cuaderno Inteligente Reutilizable | Tamaño B5 (176x250) | Hojas borrables y adaptadas para escaneo a PDF mediante APP | Incluye Boli y Marcadores Adhesivos (Negro) Hoy en Amazon por 18,95€

Rocketbook

Disponible en A4, pero también en tamaño ejecutivo (la clásica libreta A5) o de bolsillo, podrás escribir en sus 32 páginas con los bolis de FriXion de Pilot, un modelo bastante popular y que te garantiza tener recambios, y borrar con un paño húmedo. Escanea con la app Rocketbook, sube a la nube y borra.

Rocketbook Cuaderno Digital Inteligente Core Diario Reutilizable - Tamaño Letter A4 Gris Hoy en Amazon por 39,99€

Moleskine Smart Writing Set

Aunque puedes escribir tus ideas en cualquier libreta, el diseño sobrio y los materiales de calidad de las Moleskine las han convertido en el modelo de referencia (y un poquito de postureo, también) y la marca también ha hecho su incursión en el mundo de los cuadernos digitales con el Smart Writing Set.

En el kit se incluye una libreta con puntos, el boli Ellipse y tú solo has de instalar la aplicación. Como por arte de magia, lo que escribes se traslada en tiempo real a la app, que es muy fácil de usar, con alta compatibilidad, muy completa y completamente gratis.

Puedes usar el boli con otros cuadernos como un boli normal (en ese caso úsalo apagado) y el cuaderno con bolis normales, pero para digitalizar necesitas el combo en acción. Si para ti es importante jugar con los trazos, tendrás que invertir algo de tiempo en calibrarlo.

Lo peor: no es un cuaderno digital barato y no, no es reutilizable, por lo que necesitarás comprar recambios (15 euros). Asimismo, el recambio del boli tampoco es barato.

Moleskine SWSA, Set De Escritura Inteligente, Tamaño Único, Multicolor Hoy en Amazon por 124,00€

Royole RoWrite 2

El cuaderno digital de Royole es uno de los más completos y avanzados del mercado si buscamos exprimir al máximo la combinación de la experiencia analógica con las funciones digitales.

Con un diseño elegante y funcional y materiales de calidad (la tapa es de cuero sintético), es compatible con todo tipo de papel en formato A5, aunque viene con 40 hojas. De este modo te aseguras seguir usándolo por mucho tiempo.

A diferencia de otros modelos que básicamente escanean lo que escribimos en el papel desde el móvil, este dispositivo traslada en tiempo real lo que escribimos en la libreta directamente hasta la app gracias a la sensórica integrada con alta sensibilidad.

Así, podrás editar, convertir y compartir tu trabajo en diferentes formatos, además de subirlo a la nube o a otras apps de terceros.

Royole RoWrite2 - Bloc de notas inteligente digital, papel y bolígrafo reales para la oficina y la empresa. Captura digitalmente las notas manuscritas y conviértelas en texto. Hoy en Amazon por 129,99€

Wacom Bamboo Folio Smartpad CDS610S

Wacom es probablemente la marca de referencia en cuanto a tabletas digitalizadoras, pero también dispone de cuadernos digitales tan completos como este Bamboo Folio Smartpad CDS610S, que está disponible en dos tamaños (A4 y A5) e incluso formatos, la clásica libreta y el bloc.

Lo bueno es que puedes escribir o dibujar en cualquier papel siempre que uses el lápiz incluido, aunque en el kit se incluyen 80 hojas. Su aplicación es intuitiva y repleta de opciones de exportación, edición, sincronización. A destacar el buen funcionamiento del lápiz, muy interesante si lo queremos para dibujar.

