Cómo optimizar la toma de notas en clase: guía de compra de dispositivos para escribir a mano y tener tus apuntes en digital

Aunque escribir directamente en el portátil te permite tener tus apuntes limpios, ordenados y preparados para la modificación infinita, la mayoría seguimos apostando por el método de toda la vida: el clásico papel y boli. No obstante, puedes tener lo mejor de ambos mundos con dispositivos que te permiten seguir escribiendo a mano con las ventajas de lo digital. En esta guía de compra encontrarás algunos de los más interesantes.

Una tablet con lápiz

Si tienes un iPad del catálogo actual, es tan sencillo como hacerte con un Apple Pencil (125 euros) o un accesorio compatible de gran calidad y más asequible como el Logitech Crayon (59 euros), pero si vas a comprarte una tablet Android en general, busca un modelo compatible con un pen. Ojo porque las hay incluso con el lápiz incluido o, con la opción de comprarlo todo junto en pack y ahorrar algo de dinero.

Lo bueno de la tablet es su versatilidad: podrás tomar apuntes y seguir clases online en videollamada, pero también navegar por internet, ver vídeos, jugar (en función de su hardware) y, en general, descargar apps a tu gusto.

Huawei MatePad New Edition

La Huawei MatePad New Edition es una excelente candidata en cuanto a prestaciones gracias a su diseño casi sin bordes, USB-C y ranura SD para conectar tarjetas y otros periféricos, pantalla de 10,4" y cuatro altavoces para una buena experiencia audiovisual. Lo mejor es que pese a ser un modelo muy nuevo, es bastante asequible (169 euros con cupón A30MPNE64) y puedes comprar el ratón aparte (99 euros). Lo no tan bueno es que carece de los servicios de Google, así que tendrás que tirar del navegador para acceder por ejemplo a Google docs.

HUAWEI MatePad 10.4 New Edition - Tablet de 10.4" con Pantalla FullHD (WiFi 6, RAM de 4GB, ROM de 128GB, EMUI 10.0, Huawei Mobile Services) PVP en Huawei (solo tablet con cupón) 199€ PVP en Amazon 279,00€

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Del año pasado pero súper interesante para presupuestos ajustados y este escenario de uso, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (289 euros) incluye el S-Pen, además de una cómoda pantalla de 10,4" y ojo, la posibilidad de comprar la versión LTE para tirar de internet estés donde estés.

Lenovo Tab P11 Pro

Damos el salto hasta una tablet premium como la Lenovo Tab P11 Pro (499 euros con teclado y lápiz) que puedes comprar con teclado y lápiz para maximizar su funcionalidad. Brilla por la calidad y el tamaño de su pantalla en este rango de precios, el músculo de su hardware, ranura para tarjetas y USB-C para periféricos y opción LTE. Tampoco descuida el sonido, con cuatro altavoces JBL compatibles con Dolby Atmos.

Lenovo Tab P11 Pro - Tablet de 11.5" WQXGA (Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB de RAM, 128 GB ampliables hasta 1 TB, Android 10, WiFi + Bluetooth 5.0), Pack Lápiz y Teclado, Gris PVP en Amazon 499,00€ PVP en MediaMarkt 499€

Samsung Galaxy Tab S7

Si andas buscando una tablet potente que te permite jugar, ver vídeos con una calidad decente, jugar e incluso ofimática básica y que la guinda del pastel sea lo de tomar apuntes, entonces ten la Samsung Galaxy Tab S7 (555 euros) en tu radar porque, aunque la funda con teclado tendrás que comprarla aparte, viene con el S-Pen. Su ficha técnica es de lo mejor que vas a encontrar: panel de 11" con calidad QHD, el músculo de Snapdragon 865+, bien de espacio de almacenamiento... globalmente una opción para llevar a clase muy interesante, si bien por su precio puedes comprarte un portátil.

Cuadernos inteligentes

Una opción menos conocida pero muy interesante, y que además es más asequible (en general) que una tablet es un cuaderno inteligente. Aunque también es cierto que perdemos la versatilidad en aras de ganar una experiencia muy cercana a la escritura a mano.

Antes de comprar un cuaderno inteligente, echa un vistazo a cómo es la app que emplean para gestionar el contenido digital y qué funciones ofrece (ojo porque a veces hay opciones de pago), cómo se acerca a la escritura real en cuanto a agilidad y trazo, su tamaño y si es reutilizable o no.

Rocketbook

Una opción muy atractiva para acercarse a esta experiencia de digitalización en versión low cost es el Rocketbook (37 euros) un cuaderno disponible en varias tallas, cuenta con 32 páginas que podrás usar y borrar con un paño húmedo y la ventaja de que emplea un Pilot FriXion como boli, que puedes comprar todas las veces que quieras en cualquier librería. Cuando hayas terminado de escribir, escanea desde la aplicación y sube a la nube para tenerlos organizados.

Rocketbook Cuaderno Digital Inteligente Core Diario Reutilizable - Tamaño Letter A4 Gris PVP en Amazon 39,99€

Moleskine Smart Writing Set

Moleskine es santo y seña de libretas sobria y de calidad y su Smart Writing Set (124 euros) incluye una libreta, boli Ellipse y las instrucciones para instalar su aplicación.

Su punto fuerte es lo completo e intuitivo de la app, en cuanto a manejo y opciones, así como la experiencia del boli una vez calibrado. Lo malo es que no es reutilizable, por lo que tendrás que comprar recambios (15 euros), lo que encarece un dispositivo que ya de por si no es asequible pero que ofrece una gran experiencia.

Moleskine SWSA, Set De Escritura Inteligente, Tamaño Único, Multicolor PVP en Amazon 124,00€

Royole RoWrite 2

Si buscas un modelo completo, que funcione bien y de calidad, el Royole Write 2 (150 euros) es un buen candidato. Con diseño premium con cuero sintético, incluye un paquete de 40 hojas que podrás renovar. Una ventaja frente a los modelos más asequibles es que este cuaderno digital transcribe en tiempo real lo que garabateas.

Bloc de Notas Conectado RoWrite 2 Hoy en Amazon por 150,34€

Wacom Bamboo Folio

Toda una referencia en el sector de las tabletas digitalizadoras, el Bamboo Folio es un cuaderno inteligente de alta calidad disponible en varios formatos. Entre sus ventajas, la posibilidad de poder escribir en cualquier papel siempre y cuando uses el boli que viene y lo fácil de manejar y completa que es su aplicación.

Wacom Bamboo Folio - Cuaderno Digital Inteligente con Funda para Documentos, Color Gris, Bamboo Folio A4 PVP en FNAC 236€ Hoy en Amazon por 253,07€

Bolígrafo inteligente

Los bolis inteligentes cuentan con la ventaja de funcionar en cualquier papel (en general) donde, además de escribir texto a la vieja usanza, captarán nuestros garabatos para pasarlos a digital con una experiencia prácticamente igual a la de un boli "tonto".

La esencia es la misma: convertir tus manuscritos en textos que puedas editar en el ordenador y sincronizar con otras aplicaciones de ofimática o nubes.

Livescribe Aegir Dolphin

Con un diseño que recuerda bastante a una pluma clásica, el Livescribe Aegir Dolphin (98 euros) tiene dos útiles funciones para optimizar la toma de apuntes: la de almacenar lo que escribes per se para poder volcar hasta 1.200 páginas en la app con sincronización en la nube y la función de grabar audio con la aplicación. Un extra que te vendrá genial es el de buscar en el texto

Livescribe Aegir Dolphin - Bolígrafo Inteligente, Color púrpura Hoy en Amazon por 98,87€

Scanmarker Air

El Scanmarker Air (124 euros con cupón) no es como tal un boli, sino un "subrayador inteligente" que te permite escanear sobre la marcha tus apuntes y pasarlos a programas habituales como Microsoft Word, de modo que puedas editarlo posteriormente. Además es compatible no solo con sistemas operativos de escritorio, sino también con iOS y Android. Con batería integrada y conectividad Bluetooth

Lápiz escáner Scanmarker Air - Lector y destacador OCR digital - Inalámbrico (Mac Win iOS Android) (negro) Hoy en Amazon por 139,00€

Moleskine Smart Pen Ellipse

Lo malo de este boli inteligente Smart Pen Ellipse (129 euros) es que solo cumple su función de smart cuando escribes en cuadernos Moleskine y bueno, es cierto que su calidad y diseño son superlativos, pero también es una inversión considerable si vas a usarlos para tomar los apuntes de toda tu carrera (la carretilla de apuntes que atesoro de la mía así lo atestiguan).

En cualquier caso, la app Moleskine Notes es muy completa y está muy cuidada, pudiendo usarla tanto en dispositivos iOS, Android y Windows 10.

Remarkable 2

El Remarkable 2 es un curioso y original dispositivo, una especie de "hijo" de una tablet y un libro electrónico.

Y es que cuenta con una pantalla de tinta electrónica monocolor de 10,3", lo que da un plus en cuanto a experiencia de visionado, donde podremos escribir. Pero a diferencia de una tablet, no podremos realizar otras tareas que no sea escribir, dibujar o leer.

Con un formato que recuerda bastante a un paquete de folios, su diseño busca la simplicidad, proporcionando grandes sensaciones en el uso y resultados de sus herramientas, plantillas y trabajo por capas. Remata la propuesta sus dos semanas de autonomía. No es un dispositivo barato, pero en este escenario de uso ofrece un alto rendimiento

reMarkable 2 PVP en reMarkable 399€

Tabletas digitalizadoras

Son un accesorio ideal para carreras creativas gracias a la precisión y naturalidad que ofrecen estos dispositivos: en ilustración, animación 3D, retoque fotográfico, dibujos...pero también sirven para digitalizar apuntes, aunque si te decantas por una, que sea fundamentalmente para las otras tareas.

A la hora de elegir una tableta digitalizadora considera el tamaño de su superficie de trabajo (si tienes una pantalla grande, mejor un modelo L para una correspondencia más real), la resolución de movimiento, el input lag y las funciones que ofrece el lápiz táctil para la tarea creativa, fundamentalmente los niveles de presión, sensibilidad ante la inclinación y opciones de calibración.

HUION 1060 Plus

La HUION 1060 Plus (50 euros) es una tableta digitalizadora de gama de entrada con un tamaño bastante majo para su precio (10 x 6,25 pulgadas) y un lápiz que para este tipo de tareas ofrece un buen rendimiento gracias a sus 8192 niveles de presión, funciones rápidas y teclas programables. Compatible con la suite ofimática de Microsoft

HUION Nueva 1060 PLUS tableta gráfica con 8192 Presión de la pluma PVP en Amazon 57,46€

Ugee M708

Otro modelo básico que puede servirnos para tareas creativas y tomar apuntes es la Ugee M708 (57 euros con cupón). Con una superficie de trabajo de 10 x 6 pulgadas y también lápiz con 8.192 niveles de presión, dispone de ocho botones personalizables y es muy intuitiva de usar.

Ugee M708 Tavoletta grafica, 10 x 6 inch área activa tableta gráfica con 8 teclas de acceso rápido, 8192 Niveles de sensibilidad presión Lápiz para Windows 10/8/7 Mac OS artista, funda, aficionados PVP en Amazon 66,99€

Wacom Intuos M

Si estudias una carrera creativa, entonces la Intuos M (183 euros) de Wacom es una solvente tableta digitalizadora compatible con los principales software de edición, que ofrece un buen rendimiento y facilidad de uso. Brilla en ese escenario creativo pero también te servirá cuando tengas que tomar apuntes.

