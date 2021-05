Lenovo Tab P11, y P11 Pro, análisis: un hardware espectacular en lucha constante con Android

Con los Fire de Amazon y el amplio catálogo de tablets baratos con Android, apenas son dos las marcas importantes que mantienen vivo el mercado de tablets potentes con Android.

Lenovo es una de ellas. Tras unos años sorprendiendo con factores de forma muy diferentes al clásico tablet, los nuevos Lenovo Tab P11 y P11 Pro llegan al mercado para ofrecer soluciones fiables de tablets bajo Android 10 y con el teclado y lápiz como extras a tener en cuenta. Y ya los hemos probado en Xataka.

Ficha técnica del Lenovo Tab P11 y Tab P11 Pro

LENOVO TAB P11 LENOVO TAB P11 PRO PANTALLA 11 pulgadas IPS 2.000 x 1.200 píxeles 11,5 pulgadas OLED Resolución 2K (2.560 x 1.600 píxeles) PROCESADOR Snapdragon 662 Snapdragon 730G RAM 4/6 GB 6 GB ALMACENAMIENTO 64/128 GB 128 GB SOFTWARE Android 10 Android 10 CÁMARA TRASERA 13 MP con AF 13 MP con AF + 5 MP con FF CÁMARA FRONTAL 8 MP FF 2 x 8 MP FF CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz

Bluetooth 5.0 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz & 5 GHz

Bluetooth 5.0 BATERÍA 7.500 mAh 8.600 mAh OTROS Cuatro altavoces, dos micrófonos, Dolby Atmos, USB tipo C Cuatro altavoces JBL, dos micrófonos, Dolby Atmos, USB tipo C, nanoSIM, lector de huellas, desbloqueo facial DIMENSIONES Y PESO 258,4 mx 163 mm x 7,5 mm Peso: 490 g 264,28 x 171,4 x 5,8 mm Peso: 485 g PRECIO 279 euros 549 euros

Un tablet muy delgado y con gran acabado

El Lenovo Tab P11 da el salto a una diagonal de pantalla de 11 pulgadas jugando la baza de que, en mano, no supone un cambio respecto a los modelos de 10 pulgadas Android más que conocidos en el mercado.

Estos nuevos tablets Android son modelos de excelente acabado metálico (aluminio) cuyo principal valor es su poco peso y grosor. Esos datos son clave para la experiencia con un tablet de gran diagonal. De lo contrario, cansaría demasiado usarlo.

El excelente acabado metálico, muy poco grosor y una buena pantalla son la carta de presentación en mano del Lenovo Tab P11

El Lenovo Tab P11 es un tablet con un peso de algo menos de 500 gramos y muy poco grosor (7.5 mm). Nos transmite inmediatamente la sensación de tener entre manos un tablet de nivel y bien acabado.

La fabricación del chasis es en aluminio y ese acabado solo se ve alterado por una banda con acabado diferente, en goma con ligera textura de tela, que le da algo más de calidez en el agarre en formato tablet en vertical, y sobre todo, una apariencia diferente que refuerza la sensación de cuidado por el detalle de todo el tablet.

En mano, el Lenovo Tab P11 es bastante cómodo, sin sensación de cansancio al sostenerlo durante largos periodos de tiempo, y con un excelente agarre favorecido por el reducido grosor.

Las conexiones de este Lenovo Tab P11 son las esperadas ... y algo más. Contamos con un puerto USB-C situado en la parte inferior (al cogerlo en formato vertical), así como controles de volumen y encendido que quedan a mi parecer demasiado en los extremos, más como se colocarían en un smartphone que en un tablet que habitualmente usaremos en formato apaisado.

Pese a ser un modelo de gama media, hay conector magnético para acoplarle directamente un teclado

También disponemos de ranura para tarjetas microSD, de acceso clásico con "pincho", y, la sorpresa: conector dedicado para accesorios avanzados como teclados. No es algo habitual en tablets con un precio por debajo de los 300 euros.

El Lenovo Tab P11 Pro prácticamente clava a nivel de diseño los argumentos del modelo básico pese a que su pantalla aumenta ligeramente la diagonal. El cuerpo sigue siendo completamente de aluminio (cambia de tonalidad en la parte superior pero no de acabado como el Tab P11), la delgadez extrema y también disponemos de conector magnético para colocarle accesorios como un teclado.

Incluso con funda, el modelo Pro es un tablet muy delgado

En mano, el Lenovo Tab P11 Pro todavía resulta más espectacular y cómodo. No hay duda alguna de que estamos ante un tablet de exquisito acabado y que podemos englobar en la gama más alta sin que su precio se dispare excesivamente.

Un tablet con un claro enfoque multimedia

El modelo de tablet de Lenovo más sencillo “solo” puede presumir de un panel IPS de 11 pulgadas, aunque la calidad del mismo, su alto brillo y la resolución de 2000x1200 píxeles hacen que la experiencia visual con él sea muy buena, contando además con un aprovechamiento del frontal del 85% según datos del fabricante.

La pantalla del Lenovo Tab P11 no tiene problemas de ángulos de visión y podemos disfrutar de todo el esplendor del panel desde cualquier posición. Incluso en exteriores, con un brillo máximo de 400 nits, es un panel usable.

El modo de brillo automático funciona correctamente, se adapta de manera rápida al entorno pero para mi gusto peca por defecto.

De la personalización de la experiencia con la pantalla hay que indicar que además del modo de protección ocular contamos con las opciones de color normal, que viene por defecto, y el brillante, que aumenta el contraste y hace que la pantalla, aunque menos fiel, se vea más espectacular. En los dos casos podemos escoger entre tres temperaturas de color.

El sonido: uno de los secretos de los Tab P11 de Lenovo

En un tablet al que daremos una alta carga de consumo multimedia, el sonido cuidado es clave. Probablemente quieras usarlo a modo de pantalla compartida (o personal) para ver mucho contenido, así que obtener un sonido potente, nítido y bien equilibrado en todas sus frecuencias es muy importante.

El sonido potente, con buen refuerzo de graves y con marcado efecto envolvente de los Lenovo Tab P11 es de los mejores del mercado

El Lenovo Tab P11 no escatima en este apartado. Estamos ante un tablet con Dolby Atmos y que cuenta con cuatro altavoces que no están distribuidos en las esquinas del dispositivo sino a los lados, obteniendo el mejor resultado cuando colocamos el tablet en formato apaisado. Es especialmente impresionante el efecto envolvente que se consigue.

El sonido de los altavoces es uno de los puntos fuertes de estos tablets de Lenovo

La pega de esta colocación es que si la escucha la realizamos con el tablet sujeto a la mano de la manera natural como lo haríamos en un tablet, es fácil tapar algunos de los altavoces y que se produzca reducción de la potencia, aunque el sonido no queda en absoluto anulado.

Muy bien en las videollamadas

El Lenovo Tab P11 viene configurado con un sistema fotográfico compuesto por la cámara trasera de 13 MP con enfoque automático y una frontal con enfoque fijo y resolución de 8 MP.

Precisamente esta segunda cámara, la destinada a los selfies y las videollamadas, es la que más nos ha gustado. Y a la que le encontramos más sentido en este tipo de tablet.

Sin que el rango dinámico sea una maravilla, cuenta con HDR para poder compensar ligeramente y tanto es escenarios con buena luz como en otros más complejos, la calidad de vídeo (hasta 1080p) es buena, así como el sonido, por lo que cumple a la perfección para videollamadas.

En cuanto a la cámara trasera, tiene menos sentido en un tablet de este tipo pero ahí está, con resultados salvables para no demasiadas situaciones.

Un tablet de gama media que pide más optimización

El Lenovo Tab P11 ofrece varias configuraciones diferentes, todas ellas centradas en el uso del procesador Snapdragon 662 de ocho núcleos. Podemos escoger un acompañamiento con 4 o 6 GB de RAM LPDDR4x, así como 64 o 128 GB de memoria interna, la cual, en todos los casos, puede ser ampliada vía almacenamiento externo (microSD hasta 256 GB).

Nuestro modelo de prueba cuenta con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. El comportamiento del tablet con esta configuración ha sido solo correcto, con algo de tirones y una sensación de ralentización general quizás asociada a una falta de optimización de Android 10. Recomendable optar mejor por la versión con 6 GB de RAM.

Si nos fijamos puramente en los datos, los benchmarks nos dejaron cifras de 309 y 1428 puntos en GeekBench para las pruebas de uno y varios núcleos respectivamente, así como 6009 puntos en el test de PCMark Work 2.0.

A nivel de gráficos, los test con 3DMark arrojaron una puntuación de 1860 y 1170 en Slingshot y Slingshot Extreme. Y ciertamente jugando no hemos apreciado esa ralentización general del sistema.

La conectividad inalámbrica se basa en WiFi 5, no Wifi 6, así como en Bluetooth 5.1. De este modelo no hay posibilidad de escoger una versión LTE.

El Lenovo Tab P11 llega al mercado con la versión 10 de Android. Como hemos indicado, nos transmite algo de falta de optimización así como algo recurrente cuando hablamos del uso de este sistema operativo en tablets: el abandono por parte de Google.

Por mucho que un tablet Android resulte muy solvente en casi todos sus apartados, al final nos topamos con un sistema operativo que hace tiempo abandonó este formato a su suerte

Apenas un modo niños o el uso de diferentes perfiles son elementos destacados. La escasez de aplicaciones realmente relevantes y que saquen partido del tablet sigue siendo el talón de Aquiles para quien aspire a cosas serias con él.

Autonomía de tablet importante

A partir de cierto precio, un tablet con una autonomía que no supere con creces las 8 horas no podríamos considerarlo como muy válido. Este Lenovo Tab P11 cuenta con batería con capacidad de 7500 mAh y aspira, según datos del fabricante, a una media de 12 horas de autonomía.

En nuestra prueba intensiva, el Lenovo Tab P11 consiguió una media de entre 9 y 10 horas de autonomía real, siempre dependiendo del uso concreto que hagas del tablet.

Menos satisfechos hemos quedado con la carga del tablet. Es habitual que en modelos de este nivel, la carga suela tardar. Este Lenovo Tab P11 no ha sido una excepción y para la carga completa se requieren más de 3.5 horas usando el cargador USB-C (20 W) de serie que viene en la caja.

Accesorios para el Lenovo Tab P11

Aunque no es el objetivo principal del Lenovo Tab P11, este tablet de gama media está listo para que ampliemos sus posibilidades con ayuda de un lápiz táctil o un teclado.

La buena noticia, como hemos avanzado en el apartado de diseño, es que el Tab P11 dispone de conector magnético para usar con teclados avanzados como el modelo de la propia Lenovo, delgado y con trackpad incorporado. También es compatible con el lápiz Precision Pencil 2, con 4096 niveles de presión y detección de inclinación.

Lenovo Tab P11 Pro: pantalla AMOLED y sonido espectacular

A lo largo de la review del Lenovo Tab P11 hemos dejado caer algunos detalles del modelo superior que Lenovo pone a disposición de quien quiera pagar algo menos del doble de lo que cuesta el modelo Tab P11.

El Lenovo Tab P11 Pro mantiene un excelente diseño y delgadez añadiendo mejor pantalla, sonido y más potencia para ir más allá del tablet puro de consumo

El Lenovo Tab P11 Pro parte de un precio de 599 euros, consiguiendo mantener todos los atractivos a nivel de diseño y comodidad de uso del modelo que no es Pro pero añadiendo un salto de calidad en la pantalla y el sonido.

Además añade detalles como el lector de huellas situado en el botón de encendido o un sistema de doble cámara tanto trasera como frontal, sin que ello suponga realmente un salto de calidad en las fotografías. Sí que se mantiene el gran comportamiento en las videollamadas, donde la doble cámara admite reconocimiento de rostros y desenfoque de fondo bastante solvente.

El botón de encendido hace las veces de lector de huellas

El panel del Tab P11 Pro no es IPS sino AMOLED, al tiempo que eleva la diagonal y resolución a 11.5 pulgadas y 2560x1600 píxeles respectivamente, por lo que ganamos un extra de nitidez que es muy fácilmente apreciable.

Además el brillo es especialmente alto, ofrece cobertura del 100% del espacio sRGB y viene con certificación HDR10 y Dolby Vision. Entre las opciones de personalización contamos con perfiles DCI-P3 y sRGB además del AMOLED.

Con una diagonal de 11.5 pulgadas, resulta algo extraño manejar el Tab P11 Pro cuando no lo estamos usando para reproducir contenidos multimedia debido a su formato 16:10, muy centrado precisamente en todo lo que tiene que ver con consumir contenidos de vídeo nativos.

Ahí vuelve a destacar con un sobresaliente muy alto el apartado de sonido. Volvemos a contar con Dolby Atmos y cuatro potentes altavoces que además vienen firmados por JBL. El resultado es espectacular, potente sin apenas necesitar subir el volumen, con precisión en las frecuencias y buen refuerzo de graves. También el efecto envolvente está muy presente.

Sin embargo, algo que se ha sacrificado es el conector de audio de 3.5 mm, por si es algo que deseas en tablet, conviene saberlo.

Un teclado "made in" Thinkpad desaprovechado en Android 10

En un tablet que aspira a convertirse en algo más gracias a un teclado externo bien pensado exigía elevar su ficha técnica. El Lenovo Tab P11 Pro se monta en base a un Snapdragon 730G, también de 8 núcleos a 2.2 Ghz, y acompañado esta vez directamente con 6 GB de memoria RAM y memoria interna de 128 GB.

El Snapdragon 730G y los 6 GB de RAM de serie le sientan muy bien al Lenovo Tab P11 Pro

Esta potente configuración se agradece desde el primer momento pues en nuestra prueba, el Tab P11 Pro de Lenovo no ha mostrado signos de ralentización. La fluidez es una constante, aunque para jugar, la alta resolución de panel no admite disfrutar de títulos potentes con el mejor refresco.

A nivel de benchmarks, el Lenovo Tab P11 Pro consigue puntuaciones de 3496 (SlingShot), 2439 (SlingShot Extreme) y 546 y 1805 en las pruebas de GeekBench. En PCMark Work 2.0 consiguió 7641 puntos.

La configuración más potente de este tablet es la puerta de entrada a su uso como un equipo más productivo. El paso a ese estado se produce con ayuda de un teclado (hay opción de escoger el tablet junto con teclado y lápiz táctil incluso por menos de 600 euros).

El acabado del teclado es muy destacable. Es delgado, muy ligero y con una fabricación que simula tejido. El toque Thinkpad está presente en el diseño de las teclas, así como en la comodidad de uso por su buen recorrido y respuesta. Es un buen teclado para usarlo como elemento de escritura, aunque echamos de menos más opciones y funciones directas asociadas al manejo de Android así como la retroiluminación.

Lenovo no se anda con medias tintas y apuesta también por incluir un touchpad en el teclado. El resultado es más serio y facilita moverse por la interfaz sin tener que tocar la pantalla, por si lo preferimos a estar levantando todo el tiempo el dedo del teclado.

El teclado se complementa con un lápiz óptico, de buen agarre, fácil uso y bastante precisión para dibujar al máximo nivel, y una protección para la parte trasera del tablet, fabricada del mismo material que el teclado.

Esta protección se acopla de manera magnética (queda muy bien fija) en la parte trasera y es el elemento que permite usar el tablet en modo portátil, pues la mitad inferior de esa funda es en realidad un stand que admite movimiento hasta de 180 grados, permitiendo regular la inclinación total de la pantalla, muy válido también para usarlo como soporte para mantener la pantalla en la mejor posición para un uso multimedia del mismo.

Cuando se coloca el teclado, el tablet, si lo tenemos configurado así, entra automáticamente en modo trabajo, el cual avisa a Android 10 de que vamos a usar un teclado externo, lo cual modifica ligeramente la interfaz.

El buen teclado y potencia del Lenovo Tab P11 Pro no es secundado por un modo trabajo en el que ni la marca ni Google aportan nada especial

Básicamente conseguimos una barra de herramientas en la parte inferior donde encontramos acceso directo al menú de aplicaciones, a los botones de navegación (también con presencia en el teclado) y a una barra de navegación con las aplicaciones en uso. Nada más.

Lógicamente, con no muchas aplicaciones productivas realmente relevantes, este modo de uso de un tablet Android no es un gran fuerte, y aquí cada marca debe aportar su parte, algo que, por ahora, Lenovo no hace en este dispositivo.

Ese modo de trabajo más parecido a un portátil demanda también la aspiración a tener una autonomía mayor.

La batería de este modelo Tab P11 Pro alcanza los 8600 mAh de capacidad. Usando el equipo de manera mixta como tablet de contenido y también como sustituto de un portátil para tareas básicamente de ofimática, el tablet nos ofreció cifras superiores a las 9 horas de pantalla. En modo de reproducción continua de vídeo esas cifras mejoraban para superar sin problema las 12 horas.

Lenovo Tab P11 y P11 Pro, la opinión y nota de Xataka

Lenovo plantea con sus nuevos Tab P11 y P11 Pro dos soluciones de tablets bajo Android que conforman un ejemplo de hardware casi impecable e incluso superior a lo que pagamos por él. Los dos modelos son ligeros, muy delgados y, dentro de cada categoría, disponen de pantallas de calidad y un sonido como pocos tablets pueden ofrecer a día de hoy.

El modelo más destacado es el Lenovo Tab P11 Pro, tablet que redobla su buena relación calidad/precio en el pack que incluye teclado y lápiz, con el que conseguimos llevar el tablet a un estadio superior con el que incluso poder trabajar. Eso sí, siempre condicionado por un ecosistema Android que se olvida por completo de este formato.

8,6 Diseño9,25 Pantalla 9 Rendimiento9,25 Software6,5 Autonomía9 A favor Buena relación calidad/precio

Es un tablet ligero y delgado de gran acabado

Sonido excelente En contra Android tiene abandonado el formato tablet

Pantalla sin alto refresco

Los accesorios no pueden sacarle todo el provecho al tablet



El producto ha sido cedido para el análisis por parte de Lenovo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.