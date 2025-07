No te quedes sin batería en el móvil. Esta powerbank de 20.000 mAh es capaz de recargar hasta un ordenador y está de oferta

Hace más de 10 años compré una powerbank que, pese a que sigue funcionando, tarda unas siete u ocho horas en recargarse, por lo que he querido aprovechar el Prime Day para comprar una nueva. Hay muchísimas que están de oferta, por lo que la elección puede no ser del todo fácil, pero realmente lo he tenido muy claro porque he ido directo a la marca Anker porque varios de sus productos me han encantado. Concretamente he comprado la Anker Prime Power Bank que ahora cuesta 69,99 euros. Estos son los motivos.

Hasta incluye una pantalla

En primer lugar, lo que más he priorizado es la capacidad de carga, apostando en este caso por los 20.000 mAh para evitar en el futuro los límites de las aerolíneas. Cabe mencionar que esta cifra no es la real, sino la teórica, porque siempre se pierde algo de capacidad al utilizar este tipo de dispositivos. Y aún así, seguirá siendo una cifra considerable para despreocuparse y poder tener recargados el móvil u otros dispositivos durante el viaje.

Pero, claro, este tipo de powerbank con tanta capacidad de carga suelen ser grandes. En este caso he elegido este modelo porque tiene un formato bastante compacto (12,5 x 5,3 x 4,8 cm). No creo que sea cómodo de llevar en el bolsillo, pero sí en una bandolera o mochila. Además, cuenta con una pantalla bastante útil que muestra información sobre su autonomía y sobre el estado de carga de los dispositivos que tengamos conectados.

Aunque voy a utilizar la powerbank sobre todo con el móvil, los auriculares e incluso el eReader, este modelo me ha gustado porque ofrece una potencia de hasta 200W, lo que significa que también funciona para recargar ordenadores portátiles —un punto que puede ser útil a la hora de trabajar fuera de casa—. También permite recargar hasta tres dispositivos a la vez y la Anker Prime Power Bank tarda, según la marca, una hora y 15 minutos en recargarse completamente.

También te pueden interesar estas alternativas

Anker MagGo Power Bank, Cargador Portátil Ultrarrápido de 15W Compatible con MagSafe, Qi2 con Batería 10000mAh con Pantalla Inteligente, para iPhone 16(con Cable USB-C) En Amazon Prime Day — 53,99 € Acaba en ... d … h * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Anker Nano Power Bank 10.000 mAh Powerbank con Cable USB-C Integrado, PD 30 W de Potencia Máxima con 1 x USB-C & A, Compatible con iPhone 16/15/14 Series, MacBook, Galaxy, iPad, AirPods y más Hoy en Amazon — 32,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Anker

En Xataka | 21 regalos imprescindibles para viajeros: gadgets para viajes en tren, avión o coche

En Xataka | Los cinco accesorios imprescindibles para viajar de forma cómoda en avión (aunque vueles con Ryanair)