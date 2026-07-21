Chollo del día en Lidl: esta cafetera De'Longhi 2 en 1 cae a su precio mínimo

Si eres de los que disfrutan del ritual cafetero de la mañana, pero te encuentras atrapado en el dilema entre la rapidez del filtro y la intensidad del espresso, Lidl acaba de lanzar en sus ofertas diarias un pequeño electrodoméstico que será imprescindible para ti. Se trata de la cafetera combinada De'Longhi BCO411, que hoy pasa de costar 199,90 euros a 159,99 euros.

Viendo que en Lidl está mucho más barata que en otras tiendas, todo apunta a que esta cafetera de la firma De'Longhi se agotará rápido. Si no llegas a tiempo a conseguirla, en Electro Depot tienes otro modelo combinado de la firma (la De'Longhi BCO 264.1), con 15 bares de presión y que también permite preparar hasta 10 tazas por 149,94 euros.

Espreso de bar y jarra de filtro en la misma cafetera

La principal razón de compra para esta cafetera De'Longhi es su arquitectura dual. En el lado izquierdo cuenta con una cafetera espresso tradicional con 15 bares de presión y 1.750 W de potencia, para preparar una taza de café solo denso utilizando café molido o monodosis ESE. Además, integra el clásico vaporizador orientado Cappuccino System, para texturizar leche o preparar infusiones en segundos.

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En el lado derecho se ubica el sistema de goteo con jarra de cristal, capaz de preparar hasta 10 tazas de café de una sola vez. Es la función ideal cuando hay invitados en casa, para mañanas de teletrabajo o para quienes prefieren llenar un termo y beber café largo a lo largo del día sin tener que preparar tazas individuales.

A pesar de combinar dos cafeteras en un solo cuerpo, este modelo de De'Longhi mantiene un diseño compacto (aproximadamente 37 cm de ancho) pensado para no "comerse" todo el tamaño de la encimera. Además, destaca por su sistema de llenado frontal completo, que permite reponer tanto el depósito de agua como el filtro de café sin tener que mover el aparato ni desarmar piezas.

Por último, de esta cafetera De'Longhi que, solo hoy, Lidl tiene rebajada, se puede destacar que cuenta con una placa calefactora bajo la jarra para mantener el café caliente durante 30 minutos tras la preparación, sistema antigoteo y apagado automático de seguridad para optimizar el consumo energético.

⚡ EN RESUMEN: oferta para cafetera combinada de'longhi BCO411 hoy ✅ LO MEJOR Versatilidad total: te ahorra tener dos máquinas distintas o renunciar a un tipo de café según la ocasión.

te ahorra tener dos máquinas distintas o renunciar a un tipo de café según la ocasión. Sistema de carga frontal: muy cómodo para cocinas pequeñas o para colocarla bajo armarios altos. ❌ LO PEOR No incluye molinillo... Necesitarás comprar café ya molido o contar con un molinillo independiente en casa.

Necesitarás comprar café ya molido o contar con un molinillo independiente en casa. Tamaño superior a una cafetera de cápsulas... Ocupa más espacio horizontal que una máquina convencional de un solo tipo de café. 💡 CÓMPRALO SI... En tu casa alguien quiere un espresso rápido e intenso antes de salir y otra persona prefiere una jarra grande de café americano para toda la mañana. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas simplicidad y lo único que quieres es darle a un botón sin tener que manipular cacillos, filtros o leche manualmente. En este caso, te convendrá más una superautomática o una de cápsulas.

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Imágenes | Webedia

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