Carrefour tiene a precio de outlet esta tele con opción de financiarla sin intereses. Además, si la compras te devuelve el IVA

Carrefour suele tener muy buenas ofertas en televisores, y en algunas ocasiones se pueden combinar con ciertas promociones para llevarnos varios beneficios. Es lo que ocurre ahora mismo en la propia tienda con el modelo TCL 55P71K, que tiene un precio de 359 euros (antes 499 euros) y si se compra antes del 8 de junio te llevas:

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Y... ¿el TCL 55P71K es un televisor interesante? Pues lo cierto es que sí, bastante. Por el precio que tiene ahora mismo nos encontramos ante un modelo decente, sobre todo en tecnologías. Incorpora un panel QLED con diagonal de 55 pulgadas que ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 60 Hz.

Hasta aquí es más o menos lo normal que nos encontramos a este precio. Lo interesante es que el televisor es compatible tanto con Dolby Vision (también con HDR10+) como con Dolby Atmos, permitiendo de esta forma tener una mejor experiencia visual y una experiencia mucho más envolvente.

Por otro lado, otro de sus puntos positivos es que el sistema operativo es Google TV, lo que permite que podamos descargar un buen surtido de aplicaciones. También cabe añadir que el sistema de dos altavoces ofrece una potencia total de 30W (10W + 20W), una cifra superior a lo que solemos ver en teles por este precio.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 55P71K hoy ✅ LO MEJOR S us tecnologías : es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

: es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. Su sistema operativo: Google TV permite acceder a una tienda con muchísimas apps. ❌ LO PEOR Su tasa de refresco: se queda en 60 Hz, por lo que no es el televisor más idóneo para gaming. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un televisor muy económico que se desenvuelva bien a la hora de ver contenido mixto, sobre todo si buscas que tenga tecnologías como Dolby Vision o Atmos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un televisor con el que puedas tener una gran experiencia en videojuegos. No es el modelo más indicado.

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Imágenes | TCL

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