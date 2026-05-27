Carrefour deja a precio de outlet esta barra de sonido con subwoofer, Bluetooth y una potencia de 300 W

Las televisiones actuales son cada vez más delgadas, estéticas y con mejores paneles, pero sufren de un mal común e inevitable: su calidad de sonido es plana y carece de potencia. Al no haber espacio físico para integrar unos altavoces en condiciones, las voces de películas a veces ni se entienden y los efectos especiales se escuchan enlatados.

Si quieres solucionar esto sin gastarte los cientos de euros que cuesta un sistema de cine en casa premium, Carrefour tiene el chollo perfecto para ti. Se trata de la barra de sonido Thomson SB350BTS, un sistema de 2.1 canales que ahora ha sido rebajado de 135 a 79 euros.

Una barra de sonido buena, bonita y barata





A pesar de tener un espacio de gama de entrada, la propuesta de Thomson no se queda corta en números. Esta barra de sonido ofrece 300 W de potencia máxima, una cifra más que sobrada para llenar cualquier salón de tamaño medio o dormitorio. Al contar con una configuración de 2.1 canales, no solo dependes de los altavoces frontales de la barra, sino que el conjunto viene acompañado de un subwoofer externo.

Este subwoofer es el encargado de gestionar las frecuencias bajas. Gracias a él, las explosiones de las películas de acción, los graves de tus videojuegos favoritos o los conciertos de música ganan un cuerpo y un impacto que ningún altavoz integrado de televisión puede replicar.

En el apartado de la conectividad, cuenta con Bluetooth 5.0. Esto no solo facilita una sincronización estable con tu televisor si prefieres ahorrarte un cable, sino que te permite utilizar la barra como el altavoz principal de tu salón para reproducir música directamente desde tu smartphone, tablet u ordenador a través de plataformas como Spotify o Youtube.

⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido Thomson SB350BTS hoy ✅ LO MEJOR Relación vatios-precio: conseguir 300 W de potencia máxima por este rango de precio es extremadamente difícil. Ofrece una pegada de volumen brutal para presupuestos bajos.

conseguir 300 W de potencia máxima por este rango de precio es extremadamente difícil. Ofrece una pegada de volumen brutal para presupuestos bajos. Bluetooth 5.0: la conectividad es estable y rápida. Es comodísima para usar la barra como el altavoz principal del salón y lanzar música desde el móvil en reuniones o mientras limpias la casa. ❌ LO PEOR Subwoofer con cable... Aunque el subwoofer es independiente, se conecta a la barra mediante un cable físico. Esto limita un poco dónde puedes colocarlo en el salón (tendrá que estar cerca de la tele) y te obliga a esconder el cable.

Aunque el subwoofer es independiente, se conecta a la barra mediante un cable físico. Esto limita un poco dónde puedes colocarlo en el salón (tendrá que estar cerca de la tele) y te obliga a esconder el cable. Sonido estéreo básico (sin Dolby Atmos): es un sistema de 2.1 canales tradicional. Ofrece un sonido estéreo potente y nítido, pero no esperes efectos envolventes ni tecnologías de audio espacial tridimensional. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una tele de gama media-baja y te cuesta entender los diálogos de las series o el sonido de tu tele de 300 euros suena "a lata", con esta barra darás el salto de calidad más barato que vas a encontrar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes el mueble de la tele muy pegado a una esquina o no tienes espacio para poner el cubo del subwoofer cerca de la barra debido a su cable, te resultará incómoda de instalar.

Otras barras de sonido baratas que pueden interesarte

ULTIMEA Barra de Sonido 2.1 con Subwoofer Inalámbrico Hoy en Amazon — 89,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Thomson

En Xataka | Las nueve mejores barras y bases de sonido por menos de 400 euros

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio: cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros