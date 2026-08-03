Una cámara que graba en 360 grados con la que capturar tus vacaciones: esta GoPro Max se pone muy a tiro ahora que cuesta casi la mitad

Si eres de los que en vacaciones disfruta capturando cada momento, puedes disfrutar mucho con una cámara 360. Con ellas puedes grabar todo lo que te rodea, logrando unos vídeos que quedan espectaculares. Si buscas una de estas cámaras y no quieres pagar demasiado, esta oferta de El Corte Inglés puede interesarte: se trata de la GoPro Max (2025), rebajada hasta los 174,99 euros

Precio mínimo histórico para esta cámara 360 de GoPro

Si echamos un vistazo al histórico de precios de El Corte Inglés, podemos ver cómo esta misma cámara ha estado entre los 200 y los 300 euros en las últimas semanas. Cerca de los 200 es buen precio para comprarla, pero obviamente mejor ahora que cuesta un poco menos de 175 euros. Es su precio mínimo histórico, uno que llega justo al empezar el mes de agosto.

¿Qué ofrece esta cámara GoPro Max? Lo más destacable de la misma es poder grabar en 360 grados, ya sea a resolución 5.6 y 30 fps o a 3K y 60 fps. De esta forma, puedes grabar todo el entorno que te rodea. Si lo prefieres, también la puedes usar como una cámara convencional, pudiendo alternar fácilmente entre modo horizontal o vertical (ideal este último para reels o TikTok).

A todo lo anterior, podemos sumarle un sistema inteligente de seguimiento de objetos, lo que permite que la cámara detecte y enfoque automáticamente al sujeto que está en movimiento. Su chasis se puede sumergir hasta 5 metros de profundidad sin necesidad de ningún accesorio y cuenta con 12 comandos de voz que podremos usar para no tener que tocar la cámara.

⚡ EN RESUMEN: oferta gopro max ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es un momento genial para hacernos con esta cámara. La puedes estrenar si te vas de vacaciones ahora en agosto.

Es un momento genial para hacernos con esta cámara. La puedes estrenar si te vas de vacaciones ahora en agosto. Graba en 360 grados, pero también como cámara convencional: Que grabe en 360 grados todo lo que te rodea es genial, pero sin perder de vista que también puede grabar como una cámara convencional.

Que grabe en 360 grados todo lo que te rodea es genial, pero sin perder de vista que también puede grabar como una cámara convencional. Seguimiento de objetos inteligente: El seguimiento inteligente viene genial para no perder de vista a las personas y con un buen enfoque. ❌ LO PEOR Los vídeos pueden necesitar edición posterior: Los vídeos en 360 grados, en bruto, pueden necesitar edición para que queden mejor. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cámara en 360 grados que te permita capturar tus vacaciones y que se pueda sumergir sin necesidad de accesorios. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una cámara de acción más convencional o no te interesa hacer planos en 360 grados.

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Imágenes | GoPro

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