Si buscas unos auriculares baratos con un diseño diferente, estos de Nothing son mi recomendación

Hoy en día, existen un sinfín de auriculares Bluetooth en el mercado. Todos presentan un diseño muy similar, así que si estás buscando unos que destaquen del resto (y que no cuesten un ojo de la cara), estos CMF by Nothing Buds son una buena opción a tener en cuenta. Ahora, durante la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, se quedan rebajados a 24,99 euros.

Unos auriculares buenos, bonitos y muy baratos

Los CMF by Nothing Buds son unos auriculares inalámbricos que ofrecen bloqueo de ruido de 42 dB y presentan un ancho de banda de hasta 2.900 Hz. Asimismo, su micrófono HD externo detecta el ruido ambiental y lo bloquean, gracias también al procesador interno que montan.

Su autonomía es de hasta ocho horas con una sola carga, aunque se puede ampliar (gracias al estuche de carga) hasta las 35,5 horas. Asimismo, destacan porque desde la app Nothing X podrás ajustar todas sus funcionalidades y sacarles el máximo partido.

Incorporan también un Modo Transparencia y, gracias a su tecnología Ultra Bass 2.0, podrás disfrutar de un sonido ajustado y totalmente real. También resultan perfectos para llamadas, gracias a los cuatro micrófonos HD que integran y la tecnología de voz clara con la que cuentan.

Otros auriculares Bluetooth baratos

