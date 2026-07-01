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Buena, bonita y barata: así es la barra de sonido LG que está de oferta en MediaMarkt y que cuenta con cinco años de garantía

Una barra de sonido con subwoofer inalámbrico que ofrece una gran potencia de audio

Lg S60tr
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Alberto García

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MediaMarkt sigue celebrando su Red Friday con ofertas muy llamativas en barras de sonido, siendo la LG S60TR una de las más interesantes porque se encuentra al precio mínimo histórico de la tienda. Es ideal para darle un extra de potencia y calidad de audio al televisor y ahora mismo se puede comprar por 199 euros en lugar de 349 euros.

LG S60TR

LG S60TR

PVP en MediaMarkt — 199,00 LG — 348,99
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Una barra de sonido buena, bonita y barata

Lg S60tr Mediamarkt

La LG S60TR es una barra de sonido que a nivel de diseño destaca por nada, ya que cuenta con el formato tradicional que solemos ver en la gran mayoría de modelos. Sin embargo, lo interesante viene tanto en lo que la acompaña como en sus tecnologías y características.

En primer lugar, esta barra de sonido incluye un subwoofer inalámbrico (además de altavoces traseros) con el que, de forma conjunta, alcanza una potencia de hasta 440W a 5.1. canales. Incluye modos de audio para configurar el sonido dependiendo del tipo de contenido que estemos reproduciendo, ya sea música, cine, deportes o videojuegos.

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Por otro lado, este modelo es compatible con Dolby Digital (no con Dolby Atmos) para conseguir una experiencia de audio más envolvente. También cuenta con cinco años de garantía y viene con conectividad Bluetooth, así como un puerto HDMI ARC para conectar la barra de sonido a otro dispositivo por cable.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la LG S60TR hoy

 LO MEJOR

  • Su subwoofer inalámbrico, con el que alcanza una mayor potencia.
  • Su compatibilidad con Dolby Digital, que ofrece una experiencia de audio más envolvente.

❌ LO PEOR

  • No es compatible con Dolby Atmos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una barra de sonido con la que tener una mejor experiencia de audio viendo contenido en el televisor. Sobre todo si no quieres gastar demasiado dinero.

⛔ NO LO COMPRES SI... Si quieres tener una barra de sonido compatible con Dolby Atmos por un precio similar. No tiene las mismas especificaciones, pero la Hisense AX3120Q ahora mismo está de oferta en Amazon por 198 euros.
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