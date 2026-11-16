El Black Friday ya tiene hasta ofertas en SSD: este de SanDisk tiene 2 TB y es compatible con PlayStation 5

Sí, posiblemente estamos en el peor momento para comprar memoria. Los precios de la memoria RAM y el almacenamiento en general están disparados, por lo que encontrar estos componentes con descuento se ha vuelto una tarea muy complicada. Eso sí, como todo en la vida, hay excepciones. Hoy tenemos una de ellas en MediaMarkt: se trata de un SSD M.2 NVMe de SanDisk y está rebajado hasta los 224 euros.

Un SSD que puedes usar en PC o en PlayStation 5

Este mismo SSD ha estado disponible este año durante varias semanas a un precio que rozaba los 470 euros, es decir, más del doble de lo que cuesta actualmente. Si tenemos en cuenta lo que ofrece y su capacidad, lo cierto es que estamos ante un muy buen precio en este escenario en el que estamos, donde cualquier SSD tiene un precio elevado.

Este SanDisk Extreme es un SSD M.2 NVMe que podemos usar para ampliar el almacenamiento de nuestro PC, pero también de una PlayStation 5 (ideal ahora que va a salir 'GTA VI'). Eso sí, en este último caso, lo ideal sería comprar un disipador por separado para instalárselo. Lo más destacado del mismo es que nos ofrecerá 2 TB de almacenamiento.

Al ser un modelo PCIe 4.0, ofrece velocidades de hasta 5.150 MB/s de lectura y hasta 4.900 MB/s de escritura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tu placa base debe tener uno de estos conectores libres para poder disfrutar de estas velocidades.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ssd sandisk de 2 tb ✅ LO MEJOR Buen precio: Tiene un buen precio si tenemos en cuenta lo que ofrece y en el escenario en el que estamos actualmente, donde la memoria está cara.

Tiene un buen precio si tenemos en cuenta lo que ofrece y en el escenario en el que estamos actualmente, donde la memoria está cara. 2 TB de almacenamiento: Buena capacidad, tanto si lo vas a usar en un PC o en una PlayStation 5. ❌ LO PEOR Sin disipador de serie: Supone un gasto adicional si quieres comprar este componente. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas más capacidad para tu PC o PlayStation 5 sin tener que recurrir a soluciones más lentas (como un HDD) ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un SSD más rápido o directamente no quieres tanta capacidad para ahorrar en tu compra.

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Imágenes | SanDisk

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