Los auriculares que uso para jugar desde hace años son también los que siempre recomiendo cuando me preguntan por comodidad

Jugar con auriculares gaming de diadema en verano no es tan cómodo como en invierno. Esto es algo de lo que me di cuenta cuando pasé varios veranos usando mis antiguos Turtle Beach de almohadillas recubiertas de cuero sintético. Y cansado de una incomodidad que me hacía replantearme seriamente sentarme frente a la pantalla del PC a jugar algunos días, acabé dando el salto a los G435 de Logitech y, desde entonces, no puedo estar más contento con el cambio.

Ideales para jugar durante horas

Buscaba unos cascos de diadema, de esos que recubren por completo la oreja. Pero con un aspecto muy alejado de mis anteriores Turtle Beach: con las almohadillas recubiertas de tela, transpirable a poder ser, no de cuero, plástico o materiales similares. Y acerté de lleno con esos Logitech que sigo recomendando en 2026 tanto como lo hago desde el primer día siempre que me preguntan por auriculares para jugar que sean, ante todo, cómodos.

La diferencia entre un material y otro en la zona de las orejas se traduce en pasar de un calor casi instantáneo y romper a sudar poco después de empezar a jugar, a poder usarlos durante horas casi sin darme cuenta de que los llevo puestos. Porque también son muy ligeros, haciendo que el arco sobre la cabeza no presione en exceso ni duela tras sesiones prolongadas de juego. Ventaja sobre ventaja.

Estos auriculares son inalámbricos y permiten elegir entre Bluetooth o redes de 2,4 GHz (mediante el receptor USB que incluyen). Y como dispositivo gaming que es, cuenta con un micrófono incorporado con el que mantener conversaciones jugando online, además de una latencia mínima (en el caso de usar el modo de 2,4 GHz) casi imperceptible y similar a usar cable. Algo vital en el terreno competitivo, en el que cada milisegundo cuenta.

Por lo demás, los G435 de Logitech tienen una buena autonomía de unas 18 horas que da para varias sesiones de juego sin pasar por la toma de corriente, cuentan con unos altavoces de 40 mm. que no ofrecen la mejor experiencia sonora del mercado pero cumplen y están disponibles en varios colores. Con un PVP de 59,99 euros en la tienda oficial de Logitech, la mejor ocasión para comprarlos se da cuando bajan puntualmente a unos 40 euros.

⚡ EN RESUMEN: Logitech G435 ✅ LO MEJOR Cómodos y ligeros como pocos

Sin cables, versátiles y multiplataforma ❌ LO PEOR Resultan algo caros cuando no están en oferta

cuando no están en oferta No ofrecen la mejor calidad de audio 💡 CÓMPRALOS SI... buscas unos auriculares de diadema ligeros, cómodos y sin cables ⛔ NO LOS COMPRES SI... buscas la mejor calidad de audio posible. Entonces, otros modelos (más caros, eso sí) son mejor opción de compra

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Imágenes | Logitech

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