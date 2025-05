Tras el apagón, sigo pensando en comprarme una radio a pilas sin gastar mucho. Esta cuesta 10 euros

El pasado lunes, a eso del mediodía, sufrimos un apagón que nos dejó sin luz durante todo el día. Yo fui uno de los que se quedó totalmente desinformado por no tener una radio a pilas en casa, de las de toda la vida. Llevo desde ese día pensando en comprarme una pero en las tiendas a la que he ido estaban agotadas. Aunque, ahora, en AliExpress, he encontrado esta radio a pilas por 10,70 euros y estoy pensando comprarla.

Radio a pilas PVP en AliExpress — 10,70 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una radio barata y con la que estarás informado aunque se vaya la luz

Esta radio a pilas (modelo W206-BK) que puedes conseguir en AliExpress es uno de los modelos más baratos que puedes conseguir en estos momentos. Ofrece sintonización AM/FM, por lo que podrás estar informado en caso de que se produjera un próximo apagón o ante cualquier situación de emergencia.

Cuenta con pantalla LCD y funciona con dos pilas AA. Además, su auricular es estéreo y ofrece también función despertador, por lo que resulta perfecto si la vas a utilizar para antes de irte a dormir y la dejas en la mesita de noche.

Viene con antena telescópica, para que puedas tener una mejor señal de las emisoras de radio. Si quieres llevártela a la calle, además, cuenta con un cordón que hace que llevarla de un sitio a otro sea algo mucho más cómodo.

