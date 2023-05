Antes del 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', estos complementos y figuras de coleccionista están rebajados de precio

La saga de Zelda es una de las más longevas de todas las franquicias desarrolladas por Nintendo, adaptándose al paso del tiempo con nuevas entregas, remasterizaciones o remakes. Ante la llegada de un nuevo título el próximo 12 de mayo con el ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, hemos seleccionado un buen merchandising con complementos de moda, figuras de coleccionista y otros productos que están relacionados con Link y con todo el mundo de Hyrule.

Espada The Legend of Zelda

A lo largo de toda la saga Zelda, encontramos numerosos tipos de armas para acabar con los enemigos, pero sin duda la espada de Link es la más característica. Un buen complemento para una fiesta de disfraces o para coleccionarlo en casa.

Con un precio recomendado de 58,99 euros, cae de precio hasta los 21,99 euros.

The Legend of Zelda Réplica de espada Hoy en Amazon por 21,99€

Rupia Verde 3D

Qué haríamos en nuestra aventura con Link si no fuera por la cantidad de rupias verdes que recolectamos a lo largo de todo el mapa para comerciar. Pues esta bonita lámpara con la figura en 3D de la rupia verde es ideal para iluminar tu mesita de noche.

Con un precio recomendado que ronda los 21 euros, se queda en un precio ligeramente más bajo de 16,99 euros.

ZELDA - Green Rupee 3D Mini Light - 10cm : P.Derive Hoy en Amazon por 16,99€

Lámpara de mesa Trifuerza

Otro accesorio que sirve para iluminar la habitación, pero con un diseño muy diferente. Con forma triangular, esta lámpara mantiene el diseño de la Tri Fuerza, que es Poder, Sabiduría y Coraje. Funciona con pilas AAA o por cable USB.

Con un precio medio de 34 euros, se queda en 31,64 euros.

Paladone The Legend of Zelda - Tri Force Light, Multicolor, Talla Única (PP3026NNV2) Hoy en Amazon por 31,47€

Figura de Link en The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Para los amantes a coleccionar figuras, esta pequeña estatua de Link puede ser un artículo bastante interesante. Inspirado en el título ‘Breath of The Wild’, esta figura cuenta con todos los complementos que lleva el personaje, incluyendo el arco, el escudo, la armadura azul y hasta la Piedra sheikah. Esta figura puede encontrarse por 89 euros.

ZELDA Legend Breath of The Wild Link with Bow PVC Painted Statue, Multicolor (First 4 Figures 607353b) Hoy en Amazon por 89,00€

The Legend of Zelda: Enciclopedia

Para saber todo lo que rodea al universo de Zelda, no hay mejor recurso que esta enciclopedia en conmemoración del 25º aniversario de la saga. Desarrollada por Nintendo, viene con un gran volumen de información y datos de gran relevancia, alcanzando un gran conocimiento antes de comprar la nueva entrega ‘Tears of the Kingdom’.

Un libro que se puede conseguir en Amazon por 28,45 euros.

Póster The Legend of Zelda

Para tener todo lo que rodea a la franquicia siempre presente y resumida en una sola imagen, tienes este póster de tamaño tamaño 61 x 91,5 centímetros. Cuenta con un diseño cartoon muy atractivo y muestra una calidad de impresión muy buena, sin píxeles en la imagen.

Con un precio recomendado que se acerca a los 20 euros, esta ligera rebaja lo deja en 14,43 euros.

Empire Merchandising 687661 The Legend of Zelda, Majoras Mask, vídeo Juego de Serie de acción Adventure LOZ, máximo de Póster, impresión, Póster, tamaño 61 x 91,5 Hoy en Amazon por 14,43€

