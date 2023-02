‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’: el esperado título estrena un tráiler épico (y confirma la subida de precios)

Justo a tiempo para celebrar que la Nintendo Switch se ha convertido en la tercera consola más vendida de la historia, Nintendo ha presentado en su primer evento en directo del año el segundo tráiler del esperado ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’.

En el último tramo del 2022, la compañía nipona nos había dejado con la miel en los labios con un primer acercamiento a la secuela del clásico ‘Breath of the Wild‘, Ahora es cuando mucha de las dudas se despejan y, por fin, podemos sumergirnos un poco más en el juego.

La secuela de ‘Breath of the Wild’ se pone interesante

En el vídeo publicado hoyo por Nintendo España, y con voces en español, escuchamos a Ganon lanzando una amenaza contra Hyrule. Seguidamente, las tierras del hermoso y próspero reino se ven envueltas en el terror y la destrucción sembrada por el Principe de las Tinieblas.

Pero este no es el único detalle que nos regala el segundo tráiler. Anteriormente habíamos visto un curioso vehículo volador. Link, ahora también se transporta en una especie de coche/tractor enorme cuyo impulso parece provenir de una energía misteriosa.

Nintendo también ha aprovechado el directo para anunciar la edición coleccionista de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. Esta llegará próximamente e incluirá el juego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico y un set de cuatro pines.

Tanto el juego estándar como su edición de coleccionista estarán disponibles a partir del próximo 12 de mayo. El precio del primero es de 69,99 euros (ya se puede reservar en nintendo.es) y del segundo de 129,99 euros. A la par llegará un nuevo amiibo de Link con nuevos accesorios.

La descripción oficial del juego dice: “Te aguarda un épico viaje en el que recorrerás las tierras y los vastos cielos de Hyrule en The Legend of Zelda”. Toca esperar para saber si esta apuesta estará a la altura del aclamado ‘Breath of the Wild’. De momento, el juego parece que lo logrará.

Imágenes: Nintendo

En Xataka: 'Hogwart's Legacy' es un juego obligatorio para los devotos de Harry Potter (pero probablemente sólo para ellos)