Amazon Prime Day 2021: Ofertas anticipadas del día de hoy ( 17 de junio)

De 1.399,90 euros a 999,99 euros , rebajón para el Prime Day para el ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE004 , un pepino con panel 14" FullHD a 120Hz, procesador AMD Ryzen 7 4800HS, 16GB RAM, SSD de 1TB y gráfica NVIDIA GTX 1650Ti-4GB. Sin SO

De casi 900 a 637 euros en el all in one HP 24-df0044ns, configuración solvente para uso general con panel 23.8 Full HD, procesador Intel Core i5-10400T, 8 GB RAM, SSD de 512 GB y Windows 10 Home de serie