Apple iPad (2020), análisis: que la evolución sea sutil no significa que sea menos recomendable

El iPad goza de una salud increíble. La firma de Cupertino lleva años apostando por estos dispositivos que, actualmente, están divididos en tres modelos: iPad Air, iPad Pro y iPad, a secas. Este último es el que hoy nos ocupa. Se trata del modelo más básico que Apple pone a disposición de aquellos que busquen una tablet potente, versátil y capaz por menos de 400 euros y en Xataka llevamos ya unas semanas trasteándolo para ponerlo a prueba. He aquí el análisis del Apple iPad (2020).

Como comprobaremos a lo largo de este análisis, la evolución con respecto al modelo del año pasado es, por decirlo suavemente, sutil, hasta el punto de el cambio más notable es el del procesador, que ahora pasa a ser el Apple A12 Bionic (el del iPhone XS). Veamos cómo es la experiencia con este iPad, aunque hacemos un pequeño spoiler antes de empezar: estamos ante un iPad más, para lo bueno y para lo no tan bueno.

Ficha técnica del Apple iPad (2020)

APPLE IPAD (2020) DIMENSIONES Y PESO 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

490 gramos (WiFi)

495 gramos (WiFi y celular) PANTALLA IPS/LCD de 10,2 pulgadas

Resolución 2.160 x 1.620 píxeles

264 ppp

500 nits PROCESADOR Apple A12 Bionic MEMORIA RAM 3 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 32/128 GB CÁMARA TRASERA 8 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 1,2 MP f/2.4 BATERÍA 32,4 Wh

Hasta 10 horas de reproducción de vídeo SISTEMA OPERATIVO iPadOS 14 CONECTIVIDAD LTE

NanoSIM

eSIM

WiFi ac

Bluetooth 4.2

GPS

iBeacon

Lightning OTROS Touch ID

Compatibilidad Apple Pencil

Altavoces estéreo PRECIO Desde 379 euros

Apple iPad (de 10.2 pulgadas, con Wi-Fi y 32 GB) - Plata (Ultimo Modelo, 8.ª generación) PVP en Amazon 379,00€

Diseño: es un iPad

A la hora de escribir sobre el diseño de este nuevo iPad (2020) me di cuenta de que, casi literalmente, podría copiar y pegar lo escrito en el análisis del año pasado. No hay el más mínimo cambio en términos de diseño, sino que Apple se ha mantenido en su senda continuista. A diferencia del iPad Air, que adopta un acabado más similar a los iPhone 12, el iPad (2020) sigue siendo exactamente igual que el iPad (2019): mismas dimensiones, un peso similar, mismo tamaño de mañana y mismos acabados.

La parte trasera está terminada en aluminio, gris espacial en nuestro caso. El tacto es muy agradable, como no podría ser de otra forma, y lo bueno de este tipo de acabados es que ayudan a que las huellas no se queden nada marcadas. Otro tema es el logo de Apple, que es brillante y no puede evitar llenarse de huellas según cómo manejemos el dispositivo. En esta trasera nos encontramos la cámara integrada en el propio chasis y la antena en la parte superior, pero nada más.

Si repasamos los cantos, en el inferior tenemos el puerto Lightning (y no USB tipo C) y los dos altavoces. En el derecho encontramos los botones de volumen en una posición fácilmente accesible al sujetar la tablet en horizontal, así como el slot de la tarjeta SIM; en el izquierdo tenemos el puerto avanzado para conectar la funda con teclado; y en el superior tenemos el puerto jack de auriculares (casi en peligro de extinción), uno de los micrófonos y el botón de encendido, también en una posición cómoda.

Como todos los iPad, es un dispositivo fácil de manejar y usar. Es relativamente ligero (lo suficiente para poder cargarlo bajo el brazo, en un bolso o en la mochila), y su grosor es de 7,5 milímetros, así que no tiene problemas en caber en cualquier sitio. Las esquinas están ligeramente curvadas para que sea cómodo de usar tanto sujetándolo en vertical como en horizontal. Dicho en pocas palabras, un iPad de toda la vida, pero con un procesador más potente.

Si le damos la vuelta y observamos el frontal encontraremos la pantalla, esa pantalla de 10,2 pulgadas de la que hablaremos a continuación. Si bien en los iPad Pro Apple ha conseguido reducir los marcos y aprovechar mejor el frontal, el iPad (2020) tiene unos generosos marcos laterales, superior e inferior. ¿Parte positiva? El marco inferior permite la presencia de Touch ID, que funciona perfectamente como viene siendo costumbre. ¿Parte negativa? El diseño ya empieza a tornarse algo anticuado, aunque tampoco es que sea precisamente importante en un dispositivo tan pensado para el estudio o el consumo multimedia.

En resumidas cuentas, en lo que a construcción y materiales se refiere, no se le pueden poner pegas al iPad (2020). Es una tablet cómoda, de un tamaño correcto (ni muy grande ni muy pequeña), apta para trabajar, ver películas o echarse alguna partida a 'Genshin Impact'. Las sensaciones son exactamente las mismas que con el iPad (2019).

Pantalla y audio: sigue siendo un iPad

Dejando de lado el hecho de que tenemos unos enormes marcos por los cuatro costados, es innegable que la pantalla del iPad (2020) es una pantalla a tener muy en cuenta. El año pasado la compañía dio el salto de 9,8 pulgadas a 10,2 pulgadas y para el modelo de este año se ha mantenido en sus trece. La pantalla, a efectos prácticos, es exactamente la misma que la del modelo anterior.

Estamos ante un panel LCD de 10,2 pulgadas con 2.160 x 1.620 píxeles de resolución, 264 píxeles por pulgada (suficiente, pero lejos de ser la mayor densidad de píxeles de una tablet) y un brillo máximo de 500 nits. Es una pantalla más que solvente para ser usado a plena luz del día, aunque lo más probable es que lo usemos en el ámbito doméstico / escolar y, por lo tanto, en interiores. Ahora bien, destacar que no tiene función True Tone.

Como el modelo de 2019, el iPad (2020) es compatible con Apple Pencil, en concreto con el modelo de primera generación. Eso lo convierte en una buena herramienta para diseñar de forma esporádica o dibujar, más aún teniendo en cuenta la enorme cantidad de aplicaciones que hay disponibles en App Store para estos fines, tomar apuntes rápidos. Y esto está muy bien, pero tanto la funda con teclado como el Apple Pencil se venden por separado y no son precisamente baratos.

La tasa de refresco sigue siendo de 60 Hz, a pesar de que los modelos Pro (que por algo son Pro) tienen 120 Hz. ¿Se echan en falta? Sí y no. Si has probado una pantalla con una tasa de refresco más alta, usar el iPad supondrá echar de menos ese plus de fluidez que te ofrecen los 90 Hz o 120 Hz. Si no, la experiencia será exactamente la misma que con otras tablets no Pro de Apple, ergo correcta y más que suficiente.

En definitiva, es una muy buena pantalla para ser el modelo de entrada de Apple. Ya se use para leer, para ver una película o para jugar, el panel del iPad (2020) sale bien parado. ¿Es la mejor pantalla en una tablet? Ni de lejos, sobre todo si echamos un vistazo a alternativas significativamente más caras como la Galaxy Tab S7+ 5G de Samsung, pero es una pantalla que servirá correctamente a cualquier tipo de usuario.

En cuanto al sonido, el iPad (2020) rinde realmente bien. Tenemos altavoces estéreo, un volumen más que correcto y buena nitidez. El dispositivo nos ha ofrecido una experiencia excelente viendo películas, contenido en YouTube y directos en Twitch. También es apto para escuchar música y aquí minipunto para Apple por conservar el jack de auriculares.

Rendimiento y software: más potencia y una limitación importante

Llegamos así al cambio más destacable del nuevo iPad (2020). Si el modelo del año pasado montaba el Apple 10 Fusion, el modelo actual incorpora el Apple A12 Bionic, un procesador que ya conocemos más que de sobra y que ofrece un rendimiento sobresaliente en cualquier aspecto. No hemos tenido tirones de ningún tipo, todo se mueve con fluidez, la apertura de aplicaciones es rápida (aunque no la que más) y la tablet se comporta como era de esperar. Sin sorpresas, para bien.

Hay quien esgrimirá que solo tiene 3 GB de memoria RAM (como el del año pasado) y que es poco, pero lo cierto es que no podemos comparar 3 GB de RAM en un iPad y 3 GB de RAM en una tablet o smartphone Android. Son sistemas operativos distintos con optimizaciones distintas y necesidades distintas. Con 3 GB de memoria RAM es más que suficiente para lo que vamos a hacer con esta tablet.

Lo que no es suficiente, y aquí podemos pegarle un tirón de orejas a Apple, es la cantidad de almacenamiento interno de base: 32 GB. Estamos de acuerdo en que el streaming de contenidos se está imponiendo sobremanera, pero el iPad es un dispositivo que pide a gritos almacenar cosas en él, ya sean juegos, documentos, vídeos, música, etc. 32 GB es, simple y llanamente, poco. Si lo vas a usar de forma intensiva, mi recomendación personal es irse directamente al modelo de 128 GB para curarse en salud.

Donde sí destaca el iPad es en el sistema operativo. iPadOS 14 brilla por sí mismo, no solo por lo bien integrado que está con otros productos del ecosistema de Apple, sino por la cantidad de aplicaciones bien optimizadas que hay. Cuando analizamos la Galaxy Tab S7+ 5G dijimos que uno de sus grandes lastres era Android y lo mal adaptadas que están algunas aplicaciones de uso diario como Twitter, pero en el iPad es todo lo contrario.

Hay una enorme cantidad de aplicaciones adaptadas a iPad, incluidas las clásicas de ofimática que ahora, además, podemos usar a pantalla partida, algo interesante para tomar notas, trabajar o estudiar. Eso, unido a un procesador más eficiente y potente pone la guinda a un dispositivo que sin ser el más potente en términos absolutos, sigue ofreciendo una experiencia sobresaliente en todos los aspectos. El único rastro de sabor amargo lo pone la limitada capacidad de almacenamiento y que no tiene Bluetooth 5.0 ni WiFi 6.

Autonomía: sin preocupaciones de (casi) ningún tipo

La batería nunca ha sido problema en un iPad y en esta ocasión no iba a ser menos. Apple, para variar, no ha desvelado el amperaje de su tableta, pero no nos hace falta conocer el dato para decir que el iPad (2020) es capaz de ofrecer varios días de autonomía haciendo un uso normal, es decir, viendo películas y vídeos, echándonos una partida a algún juego y usando el dispositivo para navegar. También es capaz de aguantar una jornada laboral sin problema. En resumen, batería muy bien.

El problema está en la carga, que sigue siendo lenta. Apple incluye en su caja un cargador USB tipo C con un cable USB tipo C - Lightining que tarda entre dos horas y media y tres horas en cargar el dispositivo por completo. No es la carga más rápida del mercado y desde luego no es apta para darle un empujón rápidamente, pero se compensa con una buena autonomía. Este cargador de 20W, por cierto, se puede usar con los iPhone ahora que Apple ha dejado de incluir el cargador.

Cámaras: suficientes para una tablet

Hablar de la cámara de una tablet es un poco absurdo, en tanto que no es un dispositivo que vayamos a sacar de casa para echar fotos. Para eso están los móviles. Sea como fuere, el iPad (2020) nos ofrece dos cámaras: una trasera de ocho megapíxeles y una delantera de 1,2 megapíxeles, ambas muy enfocadas a hacer videollamadas.

Su rendimiento es correcto, pero sin más. La resolución, que bien podría ser un poquito más alta en la cámara delantera, es suficiente para hacer videollamadas. La delantera, por su parte, se comporta sacando fotos, tiene HDR y es capaz de grabar en FullHD a 30 fotogramas por segundo.

Imagen capturada con la cámara delantera del iPad (2020).

Como podemos comprobar, no es una tablet para sacar fotos, sino que la cámara es más un complemento que ayuda a convertir al iPad (2020) en un buen aliado para el ámbito educativo y profesional.

Apple iPad (2020), la opinión de Xataka

Una evolución justa. Con esas tres palabras se define el iPad (2020), que más que un dispositivo nuevo parece una mejora incremental del iPad (2019). El año pasado dijimos que "en los ciclos de renovación de productos hay algunos que no tiene mucho sentido que sean anuales" y que "las tablets son un buen ejemplo". Al iPad (2020) le pasa exactamente eso, es una renovación sin demasiadas pretensiones que simplemente busca mejorar ligeramente lo que ya era bueno per se.

La experiencia con la tablet es muy buena en todos los aspectos, ya hablemos de la pantalla, el rendimiento, el software o la autonomía. El problema es su almacenamiento interno base, porque 32 GB ya se quedan cortos y es recomendable apostar directamente por el modelo de 128 GB, pero entonces el precio pasa de 379 euros a 479 euros.

Sea como fuere, por 379 euros conseguimos un dispositivo muy capaz y un muy buen acompañante de sesiones de estudio, clases y ocio. Es más potente, es igual de versátil que sus antecesores y sigue siendo una apuesta segura. Es, como hemos dicho y repetido a lo largo del artículo, un iPad más, para lo bueno y para lo malo.

8,7 Diseño7,5 Pantalla 8,5 Rendimiento9,25 Software9 Autonomía9,25 A favor Su relación calidad/precio

Batería para rato

iPadOS 14 es uno de los mejores sistemas operativos para tablets En contra El diseño comienza a resultar anticuado

No tiene WiFi 6

32 GB de almacenamiento interno son demasiado poco



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Apple España. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.