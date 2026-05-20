Amazon no espera al Prime Day y baja (aún más) el precio de su Kindle Colorsoft hasta un nuevo mínimo histórico

Hace poco más de una semana Amazon lanzó nuevas ofertas en el Kindle Colorsoft aprovechando el anuncio de la llegada del Kindle Scribe Colorsoft. El modelo más básico con pantalla a color bajó de precio con un descuento bastante interesante, pero lo mejor estaba por llegar. Y es que el eReader ha vuelto a recibir otro descuento más que lo deja con un nuevo precio mínimo histórico: desde ya mismo lo puedes comprar por 164,46 euros en lugar de 269,99 euros.

Un Kindle de siete pulgadas con pantalla a color

El Kindle Colorsoft incorpora una pantalla e-Ink Kaleido 3 que ofrece un buen contraste para contenido a color. Lo más destacable es que, pese a tratarse del modelo más básico de Amazon, su diagonal es de siete pulgadas, ofreciendo de esta forma una mayor legibilidad de texto en ciertos formatos orientados a cómics y revistas. No obstante, para algunos cómics occidentales o revistas, es posible que la pantalla se quede algo pequeña. En estos casos conviene ampliar las páginas para leer mejor el texto.

Ahora que no falta demasiado para la llegada del verano, conviene saber que este modelo cuenta con certificación IPX8, ofreciendo de esta forma resistencia al agua. Podrás llevártelo a la piscina para leer tranquilamente. Además, su pantalla es antirreflejos, por lo que la luz del sol no afectará a la experiencia de lectura.

Por otro lado, cabe mencionar que al tratarse del modelo básico cuenta con menos almacenamiento que sus hermanos mayores; en este caso incluye 16 GB, que, no obstante, da de sobra para guardar muchísimos libros. También incluye luz cálida ajustable y su batería ofrece una autonomía teórica de hasta ocho semanas de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del kindle colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : incorpora una e-Ink Kaleido 3 de siete pulgadas que ofrece un buen contraste.

: incorpora una e-Ink Kaleido 3 de siete pulgadas que ofrece un buen contraste. Su precio: si buscabas una buena oferta, ha llegado. Nunca había bajado a este precio. ❌ LO PEOR La pantalla para ciertos formatos: si bien es cierto que las siete pulgadas son suficientes para algunos formatos, para otros como los cómics occidentales la pantalla se puede quedar algo pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un eReader que te permita ver las portadas e ilustraciones de los libros a color y que te permita leer cómics y revistas teniendo una buena experiencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a leer sobre todo cómics y revistas con un formato más grande que el de la pantalla del eReader. En este caso, antes esperaría a que el Kindle Scribe Colorsoft bajase de precio, salvo que la portabilidad sea una característica fundamental para la elección.

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Imágenes | Javier Pastor, Amazon

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