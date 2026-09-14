Amazon liquida esta casa prefabricada lista para entrar a vivir (con baño y cocina) por menos de 8.500 euros

Las casas prefabricadas y modulares se han consolidado como una alternativa real de vivienda o ampliación de espacio frente a los elevados costes de la construcción tradicional. Sin embargo, encontrar un modelo totalmente equipado que no requiera reformas complejas por debajo de los cinco dígitos es una tarea complicada. Rompiendo esa barrera, Amazon tiene en liquidación (quedan pocas unidades) una casa prefabricada expandible por 8.279 euros, una solución compacta que viene de serie con baño y cocina integrados.

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Diseño expandible, estructura de acero y equipamiento interior completo

Esta estructura modular de tipo contenedor destaca por su diseño plegable, lo que permite transportarla plegada para ocupar el mínimo espacio y montarla de forma sencilla sobre una base nivelada.

Su estructura es duradera e ignífuga. Está fabricada con una estructura de acero galvanizado de alta resistencia y paneles sándwich aislantes que ofrecen protección frente al agua, el fuego y cambios de temperatura.

Además, su distribución está muy bien optimizada y viene equipada de fábrica con un módulo de cocina con encimera y lavabo, además de un cuarto de baño completo que incluye inodoro, ducha y grifería preinstalada.

También se puede destacar que incorpora el cableado eléctrico interno, puntos de luz, enchufes y las conexiones básicas de fontanería listas para conectar a las tomas de la parcela.

El coste extra de comprar y montar una casa prefabricada

Aunque el precio de la estructura apenas supera los 8.000 euros, es imprescindible tener en cuenta que una casa modular requiere de ciertos gastos adicionales antes de que sea 100% habitable. Para evitar sorpresas en el presupuesto final, conviene calcular los siguientes costes derivados:

Acondicionamiento y cimentación del terreno: la vivienda no puede colocarse directamente sobre la tierra. Es necesario preparar una solera de hormigón lisa y nivelada para garantizar la estabilidad y el aislamiento del suelo.

la vivienda no puede colocarse directamente sobre la tierra. Es necesario preparar una solera de hormigón lisa y nivelada para garantizar la estabilidad y el aislamiento del suelo. Conexión a suministros básicos: las instalaciones internas vienen listas, pero necesitarás llevar hasta la parcela las tomas de agua potable, electricidad y la red de desagüe o fosa séptica.

las instalaciones internas vienen listas, pero necesitarás llevar hasta la parcela las tomas de agua potable, electricidad y la red de desagüe o fosa séptica. Permisos y licencias municipales: dependiendo de si se considera bien mueble o inmueble en tu municipio, requerirá proyecto técnico, licencia urbanística o permisos de obra menor, lo que implica costes de arquitecto y tasas.

dependiendo de si se considera bien mueble o inmueble en tu municipio, requerirá proyecto técnico, licencia urbanística o permisos de obra menor, lo que implica costes de arquitecto y tasas. Transporte especial y grúa: aunque el envío se gestiona a través de la plataforma, la descarga en el terreno exige espacio para un camión pesado y, en muchos casos, el alquiler de una grúa para el posicionamiento exacto.

⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada en amazon ✅ LO MEJOR Rapidez de montaje: al ser un sistema desplegable, la estructura principal se monta en cuestión de horas.

al ser un sistema desplegable, la estructura principal se monta en cuestión de horas. Versatilidad de uso: ideal como casa de invitados en una parcela, estudio de trabajo independiente o refugio de fin de semana. ❌ LO PEOR Costes indirectos obligatorios: la solera, fontanería exterior y trámites municipales encarecerán la factura final sobre el precio base.

la solera, fontanería exterior y trámites municipales encarecerán la factura final sobre el precio base. Aislamiento térmico moderado: aunque cuenta con panel sándwich, si va a instalarse en zonas de frío o calor extremo requerirá climatización activa (aire acondicionado/bomba de calor). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas añadir una segunda residencia de invitados o estudio sin meterte en obras de albañilería duraderas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una vivienda habitual sin gastos extra, es decir, sin terreno preparado, licencias ni conexiones de suministros, ya que no se puede instalar a coste cero.

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