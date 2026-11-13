Amazon desploma un 60 % estos auriculares Bluetooth Oppo en su Black Friday anticipado con batería de más de 50 horas

Encontrar unos auriculares inalámbricos económicos que no obliguen a pasar por el cargador cada dos días y que ofrezcan un sonido equilibrado para música, podcasts o llamadas diarias, suele ser cuestión de paciencia hasta que llegan las grandes campañas de rebajas. Amazon ya se ha adelantado al Black Friday y ha aplicado un descuento del 60% a los Oppo Enco Buds3s, dejándolos a solo 19,99 euros.

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Unos auriculares buenos, bonitos y baratos

Estos auriculares inalámbricos de la firma Oppo incorporan drivers dinámicos de 12,4 mm, que son de mayor diámetro que la media habitual en auriculares intraurales económicos. Esto se traduce en unos graves con más cuerpo y una separación vocal clara sin necesidad de subir el volumen al máximo.

Ofrecen hasta 9,5 horas de reproducción continua con una sola carga de los auriculares, cifra que asciende hasta las 54 horas totalmente sumando la reserva del estuche de carga. Además, con apenas 10 minutos conectados a la corriente recuperan alrededor de tres horas de uso.

Utilizan el estándar Bluetooth 5.4 para mantener una conexión estable con el móvil o el ordenador y son compatibles con Google Fast Pair (emparejamiento instantáneo en Android al abrir la tapa). También incorporan un modo de baja latencia de 47 ms pensado para jugar o ver vídeos sin desfase entre imagen y sonido.

⚡ EN RESUMEN: oferta para los auriculares oppo enco buds3s ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente: superar las 9 horas seguidas fuera del estuche y rozar las 54 horas totales los sitúan muy por encima de la media de su segmento.

superar las 9 horas seguidas fuera del estuche y rozar las 54 horas totales los sitúan muy por encima de la media de su segmento. Sonido contundente para su tamaño: sus drivers de 12,4 mm y los perfiles de ecualización desde la app HeyMelody permiten ajustar los graves y agudos con solvencia. ❌ LO PEOR Sin cancelación activa de ruido (ANC) para música... Aíslan de forma pasiva gracias a las almohadillas de silicona, pero no cuentan con cancelación activa para silenciar el ruido constante de un avión o del metro.

Aíslan de forma pasiva gracias a las almohadillas de silicona, pero no cuentan con cancelación activa para silenciar el ruido constante de un avión o del metro. Sin carga inalámbrica ni sensor de proximidad... El estuche se recarga únicamente mediante cable USB-C y la reproducción no se pausa automáticamente al quitarse un auricular de la oreja. 💡 CÓMPRALA SI... Priorizas la batería y la comodidad diaria, son ideales para llevar en la mochila o el bolsillo durante toda la semana para escuchar podcasts, música en el transporte público o entrenar sin preocuparte por el sudor gracias a su protección IP55. ⛔ NO LA COMPRES SI... Eres viajero frecuente en avión o tren y necesitas aislarte por completo del zumbido continuo de los motores o la oficina, te compensará invertir algo más en modelos con cancelación activa de ruido (ANC).

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