AliExpress deja baratísima la consola top de Nintendo para llevarla de viaje: es pequeña y tiene un enorme catálogo de juegos

La Nintendo Switch 2 es una muy buena consola, pero es lo suficientemente grande como para replantearse si te la vas a llevar o no de viaje. Para ello, personalmente prefiero otra consola de la misma compañía, al menos si no buscamos el catálogo de videojuegos exclusivo de la generación actual: la Nintendo Switch Lite. Su precio ha bajado desde el lanzamiento de la Switch 2, y en AliExpress se encuentra por 132,47 euros.

Eso sí, cabe mencionar que la consola es en versión japonesa o coreana; no hay restricción por región, por lo que la única diferencia es el cargador, aunque la tienda menciona que envía un adaptador europeo.

Para poder comprar la consola a este precio hay que seleccionar el cupón de AliExpress o aplicar el cupón SSES20 antes de tramitar la compra.

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Una consola portátil con un gran catálogo de juegos

La Nintendo Switch Lite es compatible con la mayor parte de videojuegos de la Nintendo Switch. La única excepción es algunos títulos que requieren utilizar Joy-Con: aunque se puede jugar, no se puede hacer de forma cómoda. Más allá de esta particularidad, lo cierto es que hablamos de una consola económica con un catálogo de títulos enorme.

Pero sus virtudes no se quedan ahí, y es que hablamos de una consola que está orientada a un uso exclusivamente portátil, por lo que su formato es más compacto que el de la consola original. No demasiado como para que sea una desventaja por el tamaño de la pantalla, pero sí lo suficiente como para que sea cómoda de transportar.

Además, cabe añadir que la Nintendo Switch Lite cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas, es un poco más ligera que la consola original e incorpora una buena batería que ofrece unas seis horas de autonomía teórica.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Nintendo Switch Lite hoy ✅ LO MEJOR S u formato : es de las consolas más portables del catálogo actual de Nintendo.

: es de las consolas más portables del catálogo actual de Nintendo. Su precio: pocas veces hemos visto precios tan competitivos en el modelo Lite. ❌ LO PEOR Sin posibilidad de conectarla a un dock , por lo que no se puede jugar en el televisor.

, por lo que no se puede jugar en el televisor. Algunos juegos no son compatibles, como Nintendo Labo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres una consola con un catálogo de videojuegos enorme, sobre todo si buscas una consola para llevar de viaje. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar en modo portátil, pero también en el televisor. En ese caso, es mejor apostar por una Nintendo Switch o una Nintendo Switch 2.

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Imágenes | Nintendo

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