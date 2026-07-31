Los AirPods Max a precio de liquidación: así es la mejor oferta que han recibido hasta la fecha

Los AirPods Max, sean de primera o segunda generación, no suelen bajar de precio, por lo que cuando lo hacen viene bien echar un vistazo a la oferta. De hecho, quizás no sea la generación actual, pero los AirPods Max originales ahora mismo se pueden comprar en MediaMarkt a su precio mínimo histórico de 399 euros.

Los AirPods Max, a precio mínimo histórico

Viene bien saber que los AirPods Max originales (realmente los que tienen USB-C) ya habían tenido este precio hace unas semanas, pero sigue siendo el más bajo que han tenido hasta la fecha. Es una buena forma de tener los auriculares de gama alta de Apple sin pagar lo que cuestan los AirPods Max 2.

Estos auriculares de Apple son bastantes completos. Se escuchan especialmente bien, la cancelación activa de ruido ofrece una muy buena experiencia inmersiva y además viene con una corona giratoria que permite controlar el volumen, saltar o retroceder la música e incluso activar Siri.

Por otro lado, cabe mencionar que los AirPods Pro Max también vienen con audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, dispone de ecualización adaptativa e incorpora una batería que ofrece una autonomía aproximada de hasta 20 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods pro max hoy ✅ LO MEJOR Su precio : se encuentra al mínimo histórico.

: se encuentra al mínimo histórico. Su calidad de audio .

. Su cancelación activa de ruido. ❌ LO PEOR Únicamente se puede aprovechar al máximo con un dispositivo de Apple. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone u otro dispositivo de Apple y buscas uno de los mejores auriculares dentro de la marca. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes ningún dispositivo de Apple o si prefieres unos auriculares con otro formato.

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Imágenes | Laura López, Apple

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