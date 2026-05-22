Ahórrate el IVA comprando este portátil HP en El Corte Inglés: Intel Core Ultra 7, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento

En los últimos meses, comprar memoria o almacenamiento SSD se ha convertido en una auténtica incertidumbre debido a la inestabilidad del mercado de semiconductores. Por eso, encontrar un portátil de marca de primera línea que no recorte en hardware es algo difícil.

Pero ahora, en la campaña "Ahórrate el IVA", que El Corte Inglés está celebrando hasta el próximmo domingo 24 de mayo, hemos podido comprar este portátil HP 15-fd1018ns, un equipo bestial para trabajar y que ahora está disponible por 742,93 euros.

Portátil HP 15-fd1018ns, Intel Core Ultra 7-155H, 32GB, 1TB SSD, 15,6", Sin SO PVP en El Corte Inglés — 742,93 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil FreeDOS con espacio de almacenamiento "inagotable"

El gran secreto del precio de outlet de este portátil es que viene sin sistema operativo de fábrica (es lo que se conoce como un ordenador FreeDOS), lo que te permite instalar Windows (o el sistema operativo que prefieras) por tu cuenta.

Mientras que la gran mayoría de portátiles de consumo se contentan con 8 o 16 GB de RAM, este modelo monta 32 GB de RAM DDR5. Esto se traduce en que podrás abrir decenas de pestañas de Chrome, virtualizar programas o renderizar vídeo de forma simultánea sin experimentar ni un solo tirón o ralentización.

Bajo el capó no encontramos un procesador cualquiera, sino el Intel Core Ultra 7 155H. Este chip de arquitectura híbrida destaca por incluir una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) dedicada exclusivamente a la Inteligencia Artificial, optimizando el consumo energético y acelerando tareas de software compatible.

También cuenta con un disco duro SSD de 1 TB NVMe, espacio más que suficiente para almacenar proyectos pesados, películas y aplicaciones sin preocuparte por el espacio. En cuanto a su pantalla, es de 15,6 pulgadas con resolución Full HD, tecnología antirreflejos y microbordes que aprovechan al máximo el frontal para que trabajar durante horas no canse la vista.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el ordenador portátil HP 15-fd1018ns hoy ✅ LO MEJOR 32 GB de RAM de base: una cifra brutal y contracorriente en el mercado actual que te asegura un ordenador rápido durante unos cuantos años.

una cifra brutal y contracorriente en el mercado actual que te asegura un ordenador rápido durante unos cuantos años. Procesador Intel Core Ultra 7: potencia inteligente con NPU para IA que gestiona el consumo de batería de forma excelente. ❌ LO PEOR Viene sin Sistema Operativo... No es encender y usar. Te tocará perder una tarde instalando Windows o Linux mediante pendrive USB.

No es encender y usar. Te tocará perder una tarde instalando Windows o Linux mediante pendrive USB. Teclado no retroiluminado... Si acostumbras a trabajar a oscuras en la habitación, echarás de menos que las teclas se iluminen. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para muchos años. Con 32 GB de RAM y un Core Ultra 7, este equipo está blindado contra el paso del tiempo. No se te va a quedar lento ni anticuado en un par de años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres sacarlo de la caja y empezar a usarlo. Si te da pánico la bios, formatear o instalar drivers desde cero, es mejor que busques un modelo que ya incluya Windows instalado de serie.

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Imágenes | Webedia y HP

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