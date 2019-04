Cómo acceder a las opciones ocultas y experimentales de Google Chrome

Hoy vamos a hablarte sobre las opciones ocultas y experimentales de Google Chrome. Las opciones ocultas son un menú que te lleva a cada una de las páginas internas de Chrome, incluyendo algunas a las que es difícil o imposible acceder directamente desde la configuración. Una de las páginas internas es la de las funciones experimentales, con las que puedes activar opciones extra en el navegador.

En este artículo vamos a explicarte qué son exactamente cada una de estas dos opciones, y lo más importante, te diremos cómo puedes acceder a ellas. También te diremos alguna de las opciones concretas que puedes visitar desde allí.

Entra en las páginas internas de Chrome

Chrome tiene una serie de páginas internas que apuntan a varias opciones, y con las que puedes desde gestionar tus marcadores hasta buscar las actualizaciones del navegador. Por lo general, a las más importantes puedes llegar a través de las opciones físicas del navegador, como su menú de opciones o su página de configuración, pero otras están un poco más escondidas.

Pero como a nadie nos gusta tener que memorizar estas páginas, puedes encontrar un índice con todas las que existen en la dirección chrome://about/. Lo único que tienes que hacer es escribir chrome://about/ en el mismo espacio donde escribes las páginas web, y entrarás en un listado con todas las páginas de opciones y configuración a las que puedes acceder.

Entre ellas, tienes acceso directo al listado de aplicaciones instaladas en chrome://apps, la búsqueda de actualizaciones en chrome://chrome, tus marcadores en chrome://bookmarks o las extensiones en chrome://extensions/. También puedes acceder al diagnóstico de tu red en chrome://net-internals, o incluso directamente a las opciones de accesibilidad en chrome://accessibility/.

Pero lo más curioso, es que entre estas opciones también puedes acceder a otras páginas que normalmente no se muestran tanto. Una de ellas es chrome://dino, que te lleva a la página del dinosaurio que aparece cuando no tienes conexión y te permite jugar a su juego interno. También tienes la de chrome://site-engagement/ para ver las páginas donde más tiempo pasas. Todas estas y más aparecen listadas en chrome://about/.

También tienes las funciones experimentales

Una de las páginas internas a la que puedes acceder con el menú anterior es la de Flags o chrome://flags/, y te da acceso a todos los experimentos de Google para Chrome. Los experimentos son todas esas funciones que están siendo probadas para el navegador, pero que todavía no han sido llevadas ni siquiera a sus versiones beta.

Esto quiere decir que aquí podrás activar funciones totalmente nuevas u ocultas para Chrome, aunque ya en la página avisan de que podrían comprometer la seguridad y privacidad de tus datos, hacer que el navegador se vuelva inestable, o directamente perder todos los datos que tengas guardados en Chrome.

Estas funciones experimentales están disponibles tanto para la versión de escritorio de Chrome como para la móvil, y en algunos tutoriales ya las utilizamos en su día para activar la navegación por gestos en móviles o desactivar el inicio automático de sesión del navegador. Algunos de estos experimentos acaban siendo llevados a las versiones beta y finales de Chrome, pero otros acaban siendo descartados.

En cuanto a su uso, es bastante sencillo. Puedes ir mirando una a una cada función o utilizar su buscador. En cada una de ellas se te explica brevemente para qué sirve, y a la derecha tienes un menú para activarla o desactivarla según quieras experimentar o no con ella.

Si no estás muy seguro de lo que vas a hacer, te recomendamos que no toques mucho estas funciones si no las entiendes, ya que como te hemos avisado podría cambiar cosas importantes en el navegador y hacer que vaya peor o que se rompa. Lo ideal para experimentar es descargarte la versión Canary de Chrome y hacerlo en ella sin utilizar tus datos ni ser el navegador que utilizas en tu día a día.