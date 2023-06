Ahorra hasta un 40% en tu cuota alquilando tecnología en la Semana de la Suerte de Grover

Si eres más de alquilar que de comprar, o eres de los que prefieren estar siempre a la última en tecnología, sin atarte demasiado tiempo al mismo dispositivo y además, tu conciencia te dicta que siempre es mejor que los gadgets que dejas atrás tengan una buena recirculación, como te contamos hace no mucho tiempo, Grover puede ser la plataforma perfecta para equiparte. Si además estás pensando en hacerte con un nuevo smartphone, tablet, ordenador o videoconsola, por ejemplo, te alegrará saber que actualmente tienen una interesante campaña con la que ahorrar más dinero. Aquí tienes todos los detalles.

Hasta el 9 de junio, Grover tiene en marcha La Semana de la Suerte, una campaña en la que tenemos disponibles descuentos de hasta un 40% en montones de productos.

Además, tienes disponible el código de descuento XTK50, con el que te puedes ahorra el 50% del coste de tu alquiler, siempre que éste para de 3 meses o más.

Y para que te hagas una idea de lo que puedes disfrutar y a qué precios, hemos seleccionado algunas de las ofertas más interesantes de Grover durante esta semana.

Nintendo Switch OLED

Si aún no tienes una Nintendo Switch y las buenas críticas que está teniendo Zelda Tears of the Kingdom hacen que te mueras de ganas de jugarlo, ¿por qué no alquilar la consola?. Si eliges la Switch OLED y la alquilas durante un año, puedes disfrutarle por 12,90 euros al mes. Lleva un 28% de descuento con el que te estarás ahorrando 5,09 euros cada mes, ya que normalmente, este alquiler te saldría por 17,99 euros.

A ese precio podrás disfrutar de la última versión de la consola híbrida de la Gran N, con pantalla OLED de 7 pulgadas, 64 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas MicroSD o batería de 4.310 mAh. Lo mejor de todo es que podrás jugar tanto en la tele en tu casa, como en cualquier lugar aprovechando su portabilidad.





Razer Blade 15 Advanced

Si no te quieres atar demasiado tiempo al mismo hardware pero tienes claro que tu portátil gaming debe ser muy potente, puedes disfrutar de un Razer Blade 15 Advanced con una configuración muy bestia por 79,90 euros. Lleva un 49% de descuento sobre la cuota habitual 157,90 euros, y, eso sí, el periodo de alquiler para disfrutar de este precio debe ser de 18 meses.

Hablamos de potent portátil gaming con pantalla 2K de 15 pulgadas a 240 X¿Hz, y con un procesador Intel Core i7-12800H acompañado de una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070Ti más 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Viene además con Windows 11 de serie.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Si estás buscando un smartphone Android de gama alta, uno de los mejores con los que te puedes equipar es el el Galaxy S23 Ultra de Samsung y Grover también tiene oferta para él. Por 54,90 euros al mes durante 12 meses, te estarás ahorrando un 21% sobre la cuota habitual de 69,90 euros.

El buque insignia de la marca coreana para este año nos ofrece una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ con refresco a 120 HZ y adaptativo. Monta un procesador Snapdragon 8 Gen 2, de Qualcomm más 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en el caso de la oferta. Destaca además por su cámara principal cuádruple, con sensor de 200 Mp (+12+10+12 Mp) y una frontal de 12 Mp. No le faltan detalles como el S Pen, la resistencia al agua o una batería de 5.00 mAh con carga rápida a 45 W.

iPhone 14 Pro Max

Si prefieres el teléfono más superlativo de Apple en estos momentos, puedes optar por un iPhone 14 Pro Max con 128 GB de capacidad por 59,90 euros al mes durante un año, en lugar de los 74,90 que costaría su cuota normalmente. Así tendrás un ahorro de unos 15 euros cada mes gracias al 20% que lleva aplicado.

Como decimos, se trata del iPhone más completo de la temporada; nos ofrece pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, un potente Chip A16 Bionic, 6 GB de RAM, conectividad 5G o una triple cámara con 48 Mp, capaz de tomar fotos en ProRAW y de grabar vídeo en 4K HDR a 24 fps en Modo Cine, ofreciéndonos además un Modo Acción como novedad.





iPad Air

Si nos hacemos con un iPad Air para 18 meses, podemos disfrutarlo por 24,90 euros al mes con un 24%& de descuento sobre la cuota habitual de 32,90 euros: nos ahorraremos 8 euros cada mes si aprovechamos la actual campaña.

Hablamos del modelo 2022 de la tableta ligera de Apple, que cuenta con el chip M1 de la propia marca, en versión de 64 GB sólo WiFi. Su pantalla de 10,9 pulgadas Liquid Retina ya vienen prácticamente sin marcos. Además, no lleva ya botón Home; a cambio nos ofrece Touch ID en el botón lateral de desbloqueo y lo tenemos disponible al mismo precio en los 5 colores en que se vende este modelo.

Apple Watch Series 8 (45mm)

En smartwatches, podemos hacernos con un Apple Watch Series 8, que se puede alquilar en todas sus versiones pero, si por ejemplo nos decantamos por el de 45mm sólo GPS, podemos disfrutarlo durante un año por 22,90 euros, con un 23% de descuento sobre la cuota habitual de 29,90 euros, que nos lo deja en 7 euros menos cada mes.

Seguro que ya lo conoces de sobra: el actual reloj inteligente de Apple mantiene el diseño y prestaciones del Series 7 y añade funciones como la detección de accidentes, aplicación brújula o medición de la temperatura corporal.

JBL Boombox 3

Con el verano ya encima, el que no nos pille sin un buen altavoz Bluetooth para montar nuestras fiestas en la playa o la piscina es sólo cuestión de aprovechar el 13% de descuento que lleva la cuota del JBL Boombox 3, que con él pasa de salir por 51,90 euros a 44,90 euros al mes durante 3 meses.

Este potente altavoz nos ofrece 80W de potencia y hasta 24 horas de autonomía en un formato portable, con asa y con un peso de 6,7 Kg. Es resistente al polvo y el agua, con certificación IP67 y dispone de conectividad Bluetooth además de conector jack de 3,5mm y de puerto USB.

