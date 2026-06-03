Adiós al lío de cables con este cargador que está de oferta: tiene ocho puertos USB y funciona con móviles, tablets y ordenadores

Cada vez solemos tener más y más dispositivos que funcionan con batería, lo que significa que se recargan a través de un adaptador. Si durante años has ido acumulando varios, es posible que utilices muchos para poder recargar todos los dispositivos. Afortunadamente hay accesorios que unifican todos los adaptadores en uno solo, evitando así líos de cables. Y uno de los más interesantes es el Ugreen Zapix, que ahora mismo se encuentra de oferta en Amazon por 64,99 euros (antes 82,99 euros).

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Una base con ocho puertos USB

El Ugreen Zapix es un adaptador que destaca principalmente por dos cosas: el número de puertos y el poco espacio que ocupa al tener un formato vertical. Respecto a esto último, es ideal si queremos utilizarlo en cualquier lugar de la casa, pero está más pensado para hacerlo en el escritorio. Además, funciona con móviles, tablets, auriculares e incluso ordenadores portátiles.

Y... respecto al número de puertos, hablamos de un accesorio que viene bien para todo. Esto es porque incorpora tres puertos USB-C (100W), dos puertos USB-C (30W), un puerto USB-C (15W) y un par de puertos USB-A (15W). No obstante, la potencia varía dependiendo de cuántos dispositivos conectemos a la vez; estos datos que hemos mencionado son si únicamente tenemos conectado un dispositivo en cada puerto.

Por otro lado, el cargador de Ugreen es compatible con un enorme surtido de dispositivos, y además admite la carga simultánea utilizando los ocho puertos. También cuenta con protecciones para evitar el sobrecalentamiento y la sobretensión, para así tener muy bien protegidos los dispositivos conectados.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen Zapix hoy ✅ LO MEJOR S us ocho tomas : permite recargar hasta ocho dispositivos a la vez.

: permite recargar hasta ocho dispositivos a la vez. El formato: que tenga un diseño vertical permite colocarlo en el escritorio sin que ocupe demasiado espacio. ❌ LO PEOR Su portabilidad: al ser un cargador de buenas dimensiones, está pensado para tenerlo en un punto fijo de la casa. No es cómodo de llevar en una mochila o maleta. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un cargador con muchísimos puertos USB y no lo vas a mover de sitio. Es ideal si teletrabajas en casa, pero también si quieres recargar los dispositivos desde un único enchufe. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres tener un cargador que te puedas llevar de viaje. El de Ugreen es grande y poco cómodo de llevar en una mochila.

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Imágenes | Ugreen

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