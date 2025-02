Adiós a tener dos pantallas para trabajar: este monitor LG ultrapanorámico es de las mejores soluciones que he encontrado

Muchas personas utilizan dos pantallas para trabajar de forma productiva. Llevo tiempo queriendo dos monitores, pero la falta de espacio en mi escritorio me hacía dudar mucho sobre si comprar una pantalla extra o no. Pero, ahora, esta oferta de Amazon me ha resultado interesante y quiero recomendártela si te encuentras en la misma tesitura que yo. Este monitor ultrapanorámico LG 29WQ600-W está ahora rebajado a los 218,89 euros.

Un monitor barato con el que aumentarás tu productividad

Este monitor monta un panel IPS de 29 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.080 píxeles presenta una relación de aspecto 21:9, lo que se traduce en un formato panorámico. Alcanza un brillo de 250 nits y su frecuencia de actualización es de 100 Hz.

El tiempo de respuesta de este monitor ultrapanorámico de LG es de 5 ms y se puede inclinar perfectamente. Es compatible con formatos HDR10 y admite montaje en pared en soporte VESA de 100 x 100mm.

Viene con dos altavoces, que ofrecen una potencia RMS de 14 W con calidad Audio Max. En lo que a conectividad se refiere, viene con un DisplayPort 1.4, HDMI, salida para auriculares y un puerto USB-C.

Otros periféricos que te pueden interesar para tu ordenador

JESWO Hub USB C 8 en 1 Adaptador con Datos Tipo C Hoy en Amazon — 19,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LG

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka

En Xataka | Mejores portátiles gaming: cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros